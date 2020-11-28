حسين الشحات يروي كواليس طرده مع لاعب الزمالك عقب نهائي القرن

روي حسين الشحات جناح الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي أنه تعرض للطرد في مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك بعدما دخل في خلاف مع لاعب في صفوف الزمالك.

وقال حسين الشحات في تصريحاته لقناة "تايم سبورتس" الفضائية: "قبل بداية المباراة قلت للاعبي الفريق إن شاء الله سنحقق البطولة، فأتي لاعب من الزمالك وسخر منا ولم نقم بالرد عليه على الإطلاق."

وتابع: "بعد نهاية المباراة قلت له الحمد لله حققنا البطولة، فقام بالاعتداء علي بالضرب وأتى الحكم ليطردنا نحن الاثنين."

وانتقل للحديث عن تحقيق لقب دوري الأبطال، قائلًا: "هذا الهدف الذي أتيت من أجله إلى الأهلي وهو الفوز بدوري أبطال إفريقيا، وان شاء الله لن تكون البطولة الأخيرة بالنسبة لنا وسنحقق المزيد من البطولات."

وتابع: "دائمًا ما كنت أقول للاعبين أنني لا أريد أن أسجل هدف ولا أشارك في المباراة، ومستعد لحمل الأحذية والقمصان لكم إذا كنا سنحقق لقب دوري الأبطال.

و ظهر مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، في مراسم تتويج الفريق بدوري أبطال إفريقيا، بعد فوز الأهلي على الزمالك بنهائي البطولة بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب القاهرة.

واصطحب الحارس محمد الشناوي، زمليه في الأهلي مؤمن زكريا ليتواجد أمام منصة التتويج حيث حمل كأس البطولة وسط باقي اللاعبين، في لفتة رائعة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الذي قدم له دعوة لحضور النهائي.

واستطاع الأهلي حسم لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، على حساب الزمالك الذي كان يسعى لتحقيق اللقب السادس.

وبتلك النتيجة، تأهل الأهلي لكأس العالم للأندية بعد غياب استمر لسنوات، كما سيخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي يوم 10 ديسمبر المقبل أمام نهضة بركان المغربي الذي حقق لقب الكونفدرالية.