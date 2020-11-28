الشحات: الأهلي جاهز للسيطرة مجددًا علي البطولات الإفريقية

أبدي حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالتتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، والصعود لبطولة كأس العالم للأندية، والعودة للمشاركة فيها مرة آخرى.
وأضاف، أنه فخور بالتتويج بالبطولة، التي كانت هدفه وحلمه الأساسي منذ انضمامه لصفوف الأهلي، مشيرا إلى أن طموحه الآن هو الفوز بالبطولة مرة آخرى مع الفريق، خاصة أنها بطولة كبيرة وغالية بالنسبة لجماهير النادي.
وأهدى الشحات، بطولة إفريقيا، لمجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، وكذلك جماهير النادي، والتي كانت حريصة على دعم ومساند الفريق طوال الفترة الماضية.
وتحدث الشحات عن طرده في نهاية المباراة، موضحا بأن أحد لاعبي الزمالك دخل في مشادة كلامية معه، وقام الحكم الجزائري مصطفى غربال بإشهار البطاقة الحمراء.
وختم حديثه مؤكدًا أن الأهلي سيسعى للسيطرة على البطولات الإفريقية مجددا، في كل البطولات التي سيشارك بها الفريق خلال السنوات القادمة.
توج الأهلي بلقبه التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اثر فوزه الثمين 2 / 1 على منافسه التقليدي العنيد الزمالك اليوم الجمعة على استاد "القاهرة الدولي" في أول نهائي مصر للبطولة.
وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002 .
ظهر مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، في مراسم تتويج الفريق بدوري أبطال إفريقيا، بعد فوز الأهلي على الزمالك بنهائي البطولة بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب القاهرة.
واصطحب الحارس محمد الشناوي، زمليه في الأهلي مؤمن زكريا ليتواجد أمام منصة التتويج حيث حمل كأس البطولة وسط باقي اللاعبين، في لفتة رائعة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الذي قدم له دعوة لحضور النهائي.
واستطاع الأهلي حسم لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، على حساب الزمالك الذي كان يسعى لتحقيق اللقب السادس.
وبتلك النتيجة، تأهل الأهلي لكأس العالم للأندية بعد غياب استمر لسنوات، كما سيخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي يوم 10 ديسمبر المقبل أمام نهضة بركان المغربي الذي حقق لقب الكونفدرالية.
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