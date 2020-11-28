الرياضة

الشحات: الأهلي جاهز للسيطرة مجددًا علي البطولات الإفريقية

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أبدي حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالتتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، والصعود لبطولة كأس العالم للأندية، والعودة للمشاركة فيها مرة آخرى.

وأضاف، أنه فخور بالتتويج بالبطولة، التي كانت هدفه وحلمه الأساسي منذ انضمامه لصفوف الأهلي، مشيرا إلى أن طموحه الآن هو الفوز بالبطولة مرة آخرى مع الفريق، خاصة أنها بطولة كبيرة وغالية بالنسبة لجماهير النادي.

وأهدى الشحات، بطولة إفريقيا، لمجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، وكذلك جماهير النادي، والتي كانت حريصة على دعم ومساند الفريق طوال الفترة الماضية.

وتحدث الشحات عن طرده في نهاية المباراة، موضحا بأن أحد لاعبي الزمالك دخل في مشادة كلامية معه، وقام الحكم الجزائري مصطفى غربال بإشهار البطاقة الحمراء.

وختم حديثه مؤكدًا أن الأهلي سيسعى للسيطرة على البطولات الإفريقية مجددا، في كل البطولات التي سيشارك بها الفريق خلال السنوات القادمة.

توج الأهلي بلقبه التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اثر فوزه الثمين 2 / 1 على منافسه التقليدي العنيد الزمالك اليوم الجمعة على استاد "القاهرة الدولي" في أول نهائي مصر للبطولة.

وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002 .

ظهر مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، في مراسم تتويج الفريق بدوري أبطال إفريقيا، بعد فوز الأهلي على الزمالك بنهائي البطولة بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب القاهرة.

واصطحب الحارس محمد الشناوي، زمليه في الأهلي مؤمن زكريا ليتواجد أمام منصة التتويج حيث حمل كأس البطولة وسط باقي اللاعبين، في لفتة رائعة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الذي قدم له دعوة لحضور النهائي.

واستطاع الأهلي حسم لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، على حساب الزمالك الذي كان يسعى لتحقيق اللقب السادس.

وبتلك النتيجة، تأهل الأهلي لكأس العالم للأندية بعد غياب استمر لسنوات، كما سيخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي يوم 10 ديسمبر المقبل أمام نهضة بركان المغربي الذي حقق لقب الكونفدرالية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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