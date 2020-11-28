الشحات: الأهلي جاهز للسيطرة مجددًا علي البطولات الإفريقية

أبدي حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، سعادته بالتتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، والصعود لبطولة كأس العالم للأندية، والعودة للمشاركة فيها مرة آخرى.

وأضاف، أنه فخور بالتتويج بالبطولة، التي كانت هدفه وحلمه الأساسي منذ انضمامه لصفوف الأهلي، مشيرا إلى أن طموحه الآن هو الفوز بالبطولة مرة آخرى مع الفريق، خاصة أنها بطولة كبيرة وغالية بالنسبة لجماهير النادي.

وأهدى الشحات، بطولة إفريقيا، لمجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، وكذلك جماهير النادي، والتي كانت حريصة على دعم ومساند الفريق طوال الفترة الماضية.

وتحدث الشحات عن طرده في نهاية المباراة، موضحا بأن أحد لاعبي الزمالك دخل في مشادة كلامية معه، وقام الحكم الجزائري مصطفى غربال بإشهار البطاقة الحمراء.

وختم حديثه مؤكدًا أن الأهلي سيسعى للسيطرة على البطولات الإفريقية مجددا، في كل البطولات التي سيشارك بها الفريق خلال السنوات القادمة.

توج الأهلي بلقبه التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اثر فوزه الثمين 2 / 1 على منافسه التقليدي العنيد الزمالك اليوم الجمعة على استاد "القاهرة الدولي" في أول نهائي مصر للبطولة.

وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002 .