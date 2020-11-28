محمد يوسف: الأهلي يستحق اللقب الأفريقي..ومبروك للخطيب واللاعبين والجماهير التاسعة

قال محمد يوسف المدير الفني السابق للنادي الأهلي والحالي لفريق البنك الأهلي الصاعد، حديثا للدوري الممتاز أن النادي الأهلي استحق الفوز عن جدارة واستحقاق ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.
وقال يوسف المتوج ببطولة دوري الأبطال مع الاهلي كمديرا فنيا عام 2013 أن روح الفانلة الحمراء والتحدي والإصرار كانت عوامل رئيسية في تتويج الأهلي بالاميرة الأفريقية.
واوضح يوسف أن المباريات النهائية دائما ما تكون فرص التسجيل فيها قليلة بسبب الضغط العصبي وك>لك خطط المدربين وأن الفريق الذي يستطيع استغلال الفرص هو من يتوج باللقب وهو ما فعله الاهلي.
وأضاف المدير الفني للبنك الاهلي ان موسيماني المدير الفني الجنوب أفريقي نجح في قراءة الاهلي سريعا وقدم مباريات جيدة مثل لقاء الوداد المغربي في الدور نصف النهائي للبطولة ذهابا وإيابا.
وأشار يوسف إلى ان الأهلي نجح الخروج من المباراة بالنتيجة التي تمنحه اللقب وهو ما يعد نجاحا للاعبين والجهاز الفني موجها رسالته للاعبين والجهاز الفني اننهم كانوا علىى قدر المسئولية وأوفوا بالوعدد الذي قطعوه على انفسهم وتمكنوا من رسم البسمة على جماهير الاهلي التي تستحق الفرحة الكبيرة.
واختتم يوسف تصريحاته بأن الاهلي كعادته سيفرح لوقت قصير لكن العجلة ستستمر من اجل حصد مزيد من البطولات حيث أن الاهلي لديه بطولة كأس مصر والسوبر الأفريقي وكأس العالم للاندية التي يتطلع خلالها لتحقيق مركز جيد.
وكان الأهلي قد توج بالبطولة التاسعة لدوري أبطال أفريقيا بعد تغلبه على الزمالك في المباراة النهائية بهدفين لهدف.
ظهر مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، في مراسم تتويج الفريق بدوري أبطال إفريقيا، بعد فوز الأهلي على الزمالك بنهائي البطولة بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب القاهرة.
واصطحب الحارس محمد الشناوي، زمليه في الأهلي مؤمن زكريا ليتواجد أمام منصة التتويج حيث حمل كأس البطولة وسط باقي اللاعبين، في لفتة رائعة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الذي قدم له دعوة لحضور النهائي.
واستطاع الأهلي حسم لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، على حساب الزمالك الذي كان يسعى لتحقيق اللقب السادس.
وبتلك النتيجة، تأهل الأهلي لكأس العالم للأندية بعد غياب استمر لسنوات، كما سيخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي يوم 10 ديسمبر المقبل أمام نهضة بركان المغربي الذي حقق لقب الكونفدرالية.
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