فرج عامر يهنئ الأهلي باللقب التاسع لدوري أبطال إفريقيا

هنأ المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحه، النادي الأهلي وجماهيره بالفوز باللقب التاسع لبطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الزمالك فى نهائى البطولة القارية.

وأرسل رئيس سموحه برقية تهنئة لمحمود الخطيب رئيس النادى الأهلى عقب الفوز بنهائى القرن، مشيدا بأداء لاعبى الأهلى وروحهم القتالية وأصرارهم على تحقيق الفوز باللقب التاسع للبطولة، ومتمنيا لهم دوام النجاح والتوفيق.

ظهر مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، في مراسم تتويج الفريق بدوري أبطال إفريقيا، بعد فوز الأهلي على الزمالك بنهائي البطولة بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب القاهرة.

واصطحب الحارس محمد الشناوي، زمليه في الأهلي مؤمن زكريا ليتواجد أمام منصة التتويج حيث حمل كأس البطولة وسط باقي اللاعبين، في لفتة رائعة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الذي قدم له دعوة لحضور النهائي.

واستطاع الأهلي حسم لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، على حساب الزمالك الذي كان يسعى لتحقيق اللقب السادس.

وبتلك النتيجة، تأهل الأهلي لكأس العالم للأندية بعد غياب استمر لسنوات، كما سيخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي يوم 10 ديسمبر المقبل أمام نهضة بركان المغربي الذي حقق لقب الكونفدرالية.