سمير كمونة: موسيماني مكسب كبير للأهلي.. فيديو

قال سمير كمونة لاعب الأهلي السابق، أن الفريق الأحرم استحق التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الغريم التقليدي الزمالك.

وأضاف سمير كمونة، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، :" المباراة شهدت توتر بين اللاعبين ولكن الأهلي استطاع يحسمها في النهاية، موسيماني مدرب ذكي جدا واللاعبين كانوا رجال".

وأكمل: " موسيماني نجح في إعادة اللاعبين لمستواهم، وهو مكسب كبير جدا للأهلي، إنه مدير فني مميز ونجح ان يصل باللاعبين للعب على البطولة، ويجب استمراره خلال الفترة المقبلة.

ظهر مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، في مراسم تتويج الفريق بدوري أبطال إفريقيا، بعد فوز الأهلي على الزمالك بنهائي البطولة بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب القاهرة. واصطحب الحارس محمد الشناوي، زمليه في الأهلي مؤمن زكريا ليتواجد أمام منصة التتويج حيث حمل كأس البطولة وسط باقي اللاعبين، في لفتة رائعة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الذي قدم له دعوة لحضور النهائي. واستطاع الأهلي حسم لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، على حساب الزمالك الذي كان يسعى لتحقيق اللقب السادس. وبتلك النتيجة، تأهل الأهلي لكأس العالم للأندية بعد غياب استمر لسنوات، كما سيخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي يوم 10 ديسمبر المقبل أمام نهضة بركان المغربي الذي حقق لقب الكونفدرالية.