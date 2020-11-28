سمير كمونة: موسيماني مكسب كبير للأهلي.. فيديو

قال سمير كمونة لاعب الأهلي السابق، أن الفريق الأحرم استحق التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا على حساب الغريم التقليدي الزمالك.
وأضاف سمير كمونة، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»، :" المباراة شهدت توتر بين اللاعبين ولكن الأهلي استطاع يحسمها في النهاية، موسيماني مدرب ذكي جدا واللاعبين كانوا رجال".
وأكمل: " موسيماني نجح في إعادة اللاعبين لمستواهم، وهو مكسب كبير جدا للأهلي، إنه مدير فني مميز ونجح ان يصل باللاعبين للعب على البطولة، ويجب استمراره خلال الفترة المقبلة.
ظهر مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، في مراسم تتويج الفريق بدوري أبطال إفريقيا، بعد فوز الأهلي على الزمالك بنهائي البطولة بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب القاهرة.
واصطحب الحارس محمد الشناوي، زمليه في الأهلي مؤمن زكريا ليتواجد أمام منصة التتويج حيث حمل كأس البطولة وسط باقي اللاعبين، في لفتة رائعة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الذي قدم له دعوة لحضور النهائي.
واستطاع الأهلي حسم لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، على حساب الزمالك الذي كان يسعى لتحقيق اللقب السادس.
وبتلك النتيجة، تأهل الأهلي لكأس العالم للأندية بعد غياب استمر لسنوات، كما سيخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي يوم 10 ديسمبر المقبل أمام نهضة بركان المغربي الذي حقق لقب الكونفدرالية.
ال الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، إنه جاء من أجل التتويج ببطولة أفريقيا مع الفريق الأحمر.
وقدم موسيماني في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، حيث قال "الشكر لرئيس نادي صنداونز بأن يسمح لي بمتابعة حلمي والتتويج مع الأهلي بدوري الأبطال."
وتوج الأهلي بدوري الأبطال للمرة التاسعة في تاريخه بالفوز أمام الزمالك بهدفين لهدف.
وأضاف موسيماني: "قلبي توقف بعد ارتطام كرة الشحات بالقائم، كان من المفترض أن يسجل هدفا بشكل عادي ولكن هذا هو الديربي".
وأكمل: "نحترم الزمالك لأنه لعب جيدا في الشوط الأول، وهدف شيكابالا رائع كل الاحترام له ومدرب الزمالك الذي لم يسمح لنا باللعب بسهولة".
وعن أداء الفريق بالشوط الثاني، قال مدرب الأهلي: "بين الشوطين غيرت الطريقة ولم نسمح للزمالك اللعب بحرية ورأينا أنهم ينهارون، قلت للاعبين أنهم يفقدون القوة فأبلغت اللاعبين اضغطوا عليهم"، مكملاً: "قلت للاعبين بين الشوطين أن شكلنا ليس على ما يرام ولكن قولت لهم عليكم الفوز واستخلاص الكرة من لاعبي وسط الزمالك".
وقدم موسيماني الشكر للخطيب: "أشكره لثقته بي وسماحه بوجود مدرب أفريقي في الأهلي.. وأهدي هذه البطولة له".
كما قدم الشكر لجماهير الأهلي: "عاملوني بطريقة جيدة جدا.. لم أراهم حتى الآن في الملعب.. إن شاء الله تمر أزمة كورونا وأراهم في الملعب".
واختتم: "مازال لدينا كأس مصر وعلينا أن نفوز به، وأيضا السوبر المصري والأفريقي، علينا أن نفوز بكل ما نستطيع".
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