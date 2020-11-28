الخطيب أول رئيس نادٍ يُتوج بدوري الأبطال لاعبًا ورئيسًا

حقق محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، إنجازا تاريخيا اليوم الجمعة، بعدما أصبح أول رئيس ناد في إفريقيا يتوج باللقب وهو لاعب في صفوف الفريق، ثم يحقق اللقب مرة أخرى وهو في منصب رئيس النادي، وذلك بعدما تمكن الأهلي من تحقيق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد فوزه على الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم.
ليسجل التاريخ إنجازا من نوع خاص بطله محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي الحالي والهداف التاريخ للأهلي والأندية المصرية في البطولات الإفريقية برصيد 37 هدفا.
وبهذا اللقب أصبح الكابتن محمود الخطيب أول رئيس نادٍ يتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا بعدما ساهم في التتويج بأول لقب قاري في تاريخ القلعة الحمراء في نسخة 1982، وعاد ليكرر الإنجاز في عام 1987، ثم عاد وهو رئيس للنادي الأهلي ليقود الفريق للتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا في النسخة الحالية.
وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز آخر ألقابه لخمسة في البطولة عام 2002 .
واستطاع الأهلي حسم لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، على حساب الزمالك الذي كان يسعى لتحقيق اللقب السادس.
واستطاع الأهلي حسم لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، على حساب الزمالك الذي كان يسعى لتحقيق اللقب السادس.
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