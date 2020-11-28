فيفا يهنئ الأهلي ببطولة إفريقيا

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أحمد جودة - القاهرة - هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» النادي الأهلي، بعد تتويجه بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، عقب الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولي.
وقال «فيفا» عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «الأهلي أحد أكثر الأندية التي تمتلك مشجعين شغوفين في العالم، يحقق اللقب الإفريقي، أفشة أحرز هدفا قاتلا ضد الغريم التقليدي الزمالك، ليصبح الأهلي بطلًا لإفريقيا برقم قياسي، ويصل إلى البطولة التاسعة في تاريخه، ويتأهل إلى بطولة كأس العالم للأندية».
وأضاف: «تهانينا للنادي الأهلي، ولجماهير القلعة الحمراء، نراكم في كأس العالم للأندية».
وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، ليحقق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، ويصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في الفترة من 1 وحتى 11 فبراير من العام القادم.