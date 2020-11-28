نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تأهله للمرة السادسة.. تاريخ مشاركات الأهلي في كأس العالم للأندية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حجز فريق الأهلي مقعده في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم للأندية 2021 والتي ستقام في دولة قطر، وذلك بعدما توج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه على حساب غريمه التقليدي الزمالك.

وفاز الأهلي على الزمالك بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا في المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة، على استاد القاهرة الدولي في نهائي البطولة القارية، ليتأهل الفريق الأحمر لمونديال الأندية.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر بإقامة بطولة كأس العالم للأندية في دولة قطر خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير من العام المقبل 2021 وذلك بعد تأجيلها في وقت سابق بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وسوف يشارك الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه، والأولى منذ عام 2013، حيث سبق للفريق الأحمر المشاركة في المونديال 5 مرات سابقة، وكان أفضل انجازاته التتويج ببرونزية البطولة عام 2006.

وجاءت مشاركات الأهلي في كأس العالم للأندية كالتالي:

2005:

شارك الأهلي لأول مرة في بطولة كأس العالم للأندية عام 2005 في اليابان، واستهل مشواره بالبطولة بمواجهة اتحاد جدة السعودي وخسر بهدف نظيف، ثم التقي مع فريق سيدني الاسترالي في لقاء تحديد المركز الخامس وفاز بهدفين مقابل هدف.

2006:

عاد الأهلي للمشاركة في البطولة العالمية للمرة الثانية في تاريخه عام 2006 وتقابل مع فريق أوكلاند سيتي النيوزلندي في الدور التمهيدي وفاز بثنائية نظيفة، قبل أن يخسر أمام انترناسيونال البرازيلي بهدفين مقابل هدف في لقاء الدور نصف النهائي، وحصد بطل مصر الميدالية البرونزية بعدما تغلب علي كلوب أمريكا المكسيكي بنتيجة 2-1 في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

2008:

شارك الأهلي في نسخة بطولة كأس العالم 2008 وخسر بطل مصر أمام باتشوكا المكسيكي 4-2 في المباراة الأولي، قبل أن يخسر مجددًا أمام أديلايد يونايتد الاسترالي 1-0 وحصل علي المركز السادس بالبطولة.

2012:

بعد غياب 4 سنوات عن البطولة العالمية عاد الأهلي للمشاركة في المونديال عام 2012 باليابان والتقي مع سانفريس هيروشيما الياباني في المباراة الأولي وفاز بنتيجة 2-1، ولكنه خسر أمام كورينثيانز البرازيلي 1-0 في نصف النهائي، قبل أن يخسر مجددًا أمام مونتيري المكسيكي بنتيجة 2-0 في لقاء تحديد المركز الثالث.

2013:

تأهل الأهلي لمونديال الأندية عام 2013 بعد تتويجه بالبطولة الإفريقية، وبدأ مشواره بالبطولة من الدور ربع النهائي حيث خسر أمام جوانزوا إيفرجراند الصيني 2-0، قبل أن يتلقي هزيمة ثقيلة بنتيجة 4-1 أمام مونتيري المكسيكي في لقاء تحديد المركز الخامس، وحصل على المركز السادس بالبطولة.