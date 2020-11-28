نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قمصان: الأهلي شعر بأريحية بعد خروج شيكابالا والشحات سيغيب عن السوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشار سامي قمصان، مدرب النادي الأهلي، إلى أن الأحمر شعر بأريحية بعد خروج شيكابالا نجم الزمالك من المباراة.

وأوضح أن فريق الأهلي أوفى بعهده بالجماهير بالحصول على دوري أبطال إفريقيا، للمرة التاسعة في تاريخه.

وأكد قمصان، في تصريحات خاصة عبر الاستيديو التحليلي الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين والذي استضاف خلاله أحمد حسام ميدو وحسام غالي، أن شيكابالا قدم أداءا مميزا خلال اللقاء، وكان من المميزين خلال اللقاء، وخروجه أراح الأهلي.

وتابع، "حسين الشحات حصل على بطاقة حمراء بعد نهاية اللقاء، ولن يخوض لقاء السوبر الإفريقي أمام نهضة بركان المغربي".

وواصل، "جونيور أجايي دخل المباراة وهو لم يتعافى من الإصابة بشكل كامل".

وكشف أن بيتسو موسيماني المدير الفني للمارد الأحمر، وضع عدة سيناريوهات في حالة وصول المباراة إلى وقت إضافي وركلات ترجيح.

وأتم، "الأهلي سيبدأ الاستعداد لمباراة الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر بداية من الغد".