نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مشوار الأهلي حتى التتويج ببطولة دوري أبطال أفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسم النادي الأهلي لقبه التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا، عندما تغلب على غريمه الزمالك بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي أقيم بينهما على ملعب القاهرة الدولي.

تقدم للأهلي عمرو السولية في الدقيقة السادسة، قبل أن يتعادل محمود عبد الرازق شيكابالا في الدقيقة 31، ليضيف محمد مجدي أفشة هدف التتويج في الدقيقة 86.

مشوار الأهلي حتى التتويج باللقب

بدأ الأهلي مشواره من الدور التمهيدي الأول، حيث واجه فريق إطلع بره بطل جنوب السودان في لقائين أقيما في ستاد برج العرب.

فاز الأهلي ذهاباً برباعية نظيفة سجلها على معلول من ركلة جزاء، ووليد أزارو (هدفين) وأحمد الشيخ.

في لقاء العودة فاز الأهلي بنتيجة 9/0 سجلها حسين الشحات (هاتريك) و صلاح محسن وحمدي فتحي هدفين، وهدفاً لأحمد فتحي ومصطفى سليم ضد مرماه.

في دور الـ32، واجه الأهلي فريق كانون سبورت بطل جنوب السودان، وفاز في الذهاب بهدفي وليد سليمان وصلاح محسن، قبل أن يتغلب عليه في العودة برباعية سجلها أليو ديانج وجونيو أجايي وصلاح محسن وحسين الشحات.

أوقعت القرعة الأهلي في دور المجموعات، مع النجم الساحلي التونسي والهلال السوداني وبلاتينوم ستاز بطل زيمبابوي.

خسر الأهلي أمام النجم في تونس بهدف نظيف، وفاز عليه في القاهرة بهدف نظيف سجله جونيور أجايي.

أمام الهلال السوداني، تغلب الأهلي في القاهرة 2/1 بهدفي رمضان صبحي وحسين الشحات، وتعادل 1-1 في الخرطوم، بهدف محمد مجدي أفشة.

وضد بلاتينوم ستارز، فاز الأهلي في القاهرة بهدفي وليد سليمان، وتعادل في العودة بهدف لهدف، سجل للأهلي مروان محسن.

في دور الـ8، واجه الأهلي فريق صن داونز بطل جنوب أفريقيا، فاز الأهلي بهدفين نظيفين ذهاباً، سجلهما علي معلول، وعاد اللاعب ذاته لتسجيل هدف في لقاء العودة، الذي انتهى 1-1 في جنوب أفريقيا.

وفي نصف النهائي، فاز الأهلي ذهاباً على الوداد البيضاوي بهدفين دون رد، سجلهما محمد مجدي أفشة وعلى معلول من ركلة جزاء، وجدد فوزه في القاهرة بنتيجة 3/1، سجل للأهلي مروان محسن وحسين الشحات وياسر إبراهيم.

وتأهل الأهلي لمواجهة الزمالك، الذي تغلب عليه بهدفين مقابل هدف، ليتوج الأهلي بلقبه التاسع في البطولة.