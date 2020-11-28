ياسر إبراهيم: الشحات لم يحالفه التوفيق.. وتعرضت لنقد لاذع من البدري.. فيديو

قال ياسر إبراهيم مدافع النادي الأهلي، إن هدف الزمالك في مرمى فريقه كان "هفوة" ولكن في النهاية الفارس الأحمر نجح في حسم اللقب.
وأضاف ياسر إبراهيم خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة « دوت الخليج»،" حققنا فوزا مستحقا وكنا الأفضل وهدف الزمالك جاء من هفوة".
وتابع :" مصطفى محمد مهاجم قوي، لكني تعرضت للذبح بعد هدفه أمام الأهلي في الدوري، كان هناك توفيقا كبيرا في هدفه، ولو تكرر 100 مرة لن تسكن الشباك".
وأكمل:" تعرضت لنقد لاذع من جانب حسام البدري، احترم النقد كثيرا ولكن ليس بهذه الطريقة، وصلتني كلمات منه، سأحترم وجهة نظره سواء في انضمامي للمنتخب من عدمه".
وأردف :" أنا وأيمن احتفلنا بفرصة الشحات، لكننا صدمنا بعدها، لاشك إنه لاعب كبير، وهو من أسباب التتويج، لكن في هذه الفرصة لم يحالفه التوفيق ".
قال الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي، إنه جاء من أجل التتويج ببطولة أفريقيا مع الفريق الأحمر.
وقدم موسيماني في تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورتس، حيث قال "الشكر لرئيس نادي صنداونز بأن يسمح لي بمتابعة حلمي والتتويج مع الأهلي بدوري الأبطال."
وتوج الأهلي بدوري الأبطال للمرة التاسعة في تاريخه بالفوز أمام الزمالك بهدفين لهدف.
وأضاف موسيماني: "قلبي توقف بعد ارتطام كرة الشحات بالقائم، كان من المفترض أن يسجل هدفا بشكل عادي ولكن هذا هو الديربي".
وأكمل: "نحترم الزمالك لأنه لعب جيدا في الشوط الأول، وهدف شيكابالا رائع كل الاحترام له ومدرب الزمالك الذي لم يسمح لنا باللعب بسهولة".
وعن أداء الفريق بالشوط الثاني، قال مدرب الأهلي: "بين الشوطين غيرت الطريقة ولم نسمح للزمالك اللعب بحرية ورأينا أنهم ينهارون، قلت للاعبين أنهم يفقدون القوة فأبلغت اللاعبين اضغطوا عليهم"، مكملًا: "قلت للاعبين بين الشوطين أن شكلنا ليس على ما يرام ولكن قولت لهم عليكم الفوز واستخلاص الكرة من لاعبي وسط الزمالك".
وقدم موسيماني الشكر للخطيب: "أشكره لثقته بي وسماحه بوجود مدرب أفريقي في الأهلي.. وأهدي هذه البطولة له".
كما قدم الشكر لجماهير الأهلي: "عاملوني بطريقة جيدة جدا.. لم أراهم حتى الآن في الملعب.. إن شاء الله تمر أزمة كورونا وأراهم في الملعب".
واختتم: "مازال لدينا كأس مصر وعلينا أن نفوز به، وأيضا السوبر المصري والأفريقي، علينا أن نفوز بكل ما نستطيع"
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