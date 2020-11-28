نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة النصر في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف ستاد الملك فهد الدولي، مواجهة مرتقبة مساء اليوم السبت، تجمع بين فريقي الهلال والنصر، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويبحث نادي النصر عن الفوز بالبطولة، والثأر من الهزيمة السابقة بين الفريقين في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بهدفين نظيفين.

بينما يخطط الهلال لاستغلال الحالة المهتزة لغريمه في بطولة الدوري، واقتناص لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

ومن المنتظر أن يبدأ المدرب الروماني رزفان لوتشيسكو بتشكيل مكون من الأسماء التالية:

حراسة المرمى: حبيب الواطيان.

خط الدفاع: محمد البريك – على البليهي – هيون سو يانج – ياسر الشهراني.

خط الوسط: سلمان الفرج – جوستافو كويلار – سباستيان جيوفينكو.

خط الهجوم: لوتشيانو فييتو – بافيتيمبي جوميز – أندري كاريلو.