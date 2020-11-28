هاشتاج شكرا محاربي الزمالك يتصدر الترند.. ومغردون: كل الدعم يا رجالة ومعاكم علي الوحشة قبل الحلوة

دشَّن عشاق نادي الزمالك هاشتاج «شكرا محاربي الزمالك» لدعم لاعبي الزمالك وللإشادة بأدائهم القوي المتميز علي مدار الماتش.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولًا على "تويتر"، وجاءت التغريدات كالآتي:

شكرا ليكم بجد فخر ليا انى زملكاوى ولاخر يوم زملكاوى، مش زعلان غير عليك ياشيك بحبك جدا ، انت فخر ميت عقب.

مفيش لاعب يلام او لاعب قصر انهارده كلهم رجالة من اول لاعب لأخر لاعب، لكن كل الشكر لشيكابالا اللي مخذلناش و مضيعش حبنا السنين اللي فاتت له في الارض وكان قد المسئولية ورفع راسنا وسكت اي حد ، كل الشكر يارجالة الزمالك كل الشكر ياعم شيكابالا.

شكرا ياقائدنا شكرا ياحبيبنا عارفين انها عمرها ماكانت منصفه شكرا لكل ماقدمته نحن فخورون بك.

البطولة تتعوض، والخسارة تتعوض مش هننسى شهر فبراير الابيض والفوز ببطولتين في اسبوع والفوز علي الأهلي نفسه مرتين ورا بعض. لكن عندنا جيل لاعبين ميتعوضش كان الأفضل طول المباراة والأفضل طول البطولة قدمتم موسم حلو رغم كل الظروف الصعبه. واللي جاي اكيد احلي.

شكرًا لكل راجل فيكم انتو لعيبه رجاله عملتو اللي عليكم القدر والنصيب ضدكم وليكم ضربتين جزاء واضحين للأعمي كل الدعم ليكم يا رجاله.

لم تخذلونا . فعلتم ما لديكم واعظم من ذلك .. نحن فخورون بكم.

احنا معاكم و فى ضهركم فى الوحشة قبل الحلوة يا رجالة.

انتم جيل عظيم عمركم مقصرتوا في الملعب،، منقدرش نحاسبكم ابدا على عدم التوفيق.. كملوا يا رجالة جمهور الزمالك كله في ضهركم... شكرا ليكم على البطولة العظيمة اللي عملتوها وقدر الله وما شاء فعل القادم افضل ان شاء الله.

أينما تسير نحن خلفك للأبد وعندما تسقط نحن سندك ، كنا علي العهد وسنظل دائمًا وأبدًا أوفياء لمعشوقنا