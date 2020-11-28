تامر عبدالحميد لجمهور الزمالك: ارفع رأسك فوق.. فيديو

وقال محمد مرجان: "تلك بطولة الأخلاق وبطولة الحق وليست بطولة الصوت العالي".

وأضاف في تصريحاته عبر إذاعة أون سبورت "لابد أن ينتصر الحق. لكي تتقدم الرياضة لابد من وجود قدوة لشبابنا".

وتابع "رأينا كل شيء خلال 3 سنوات وكان لابد أن ينتصر الحق والأخلاق وليس الصوت العالي".

بعد صافرة الجزائري غربال حكم مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا، انتشرت جماهير الاهلي في ربوع القاهرة للاحتفال باللقب التاسع.

جماهير الأهلي لم تحتفل فقط في القاهرة، بل في أغلب محافظات مصر، لكن العاصمة كانت صاحبة الكثافة الأكبر للجماهير التي احتفلت بجنون بعد اللقاء.

السيارات المارة في شوارع القاهرة اجتمعت أغلبها على رفع علم الأهلي والاحتفال بآلات التنبيه والهتافات والتجمعات للغناء وترديد أهازيج الأهلي الشهيرة.

الأهلي هزم الزمالك بهدفي عمرو السولية ومحمد مجدي أفشة، بينما سجل الأبيض هدفه الوحيد عن طريق قائده محمود عبد الرازق شيكابالا.

توج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على الزمالك (2-1) في نهائي البطولة على استاد القاهرة الدولي بدون حضور جماهيري. الأهلي تقدم بهدف مبكر للسولية قبل أن يتعادل شيكابالا للزمالك، حتى جاء محمد مجدي أفشة في الدقيقة 87 بقذيفة صاروخية منحت الأحمر اللقب وحولت أحلام الزمالك إلى سراب. فوز الأهلي باللقب التاسع أنهى سبع سنين عجاف لم يتذوق خلالها بطل القارة التاريخي ونادي القرن الإفريقي طعم الفوز باللقب، كما منح الكأس صاحبه تأشيرة المشاركة في كأس العالم للأندية بقطر فبراير المقبل.

وتابعت عدسة "يلا كورة" شوارع العاصمة لترصد حالة الفرحة الجنونية التي انتابت جماهير الأهلي التي لن تتمكن من النوم في هذه الليلة، لتستمر احتفالاتهم حتى الصباح الباكر.