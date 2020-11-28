إيهاب توفيق: بطولة أبطال أفريقيا دائما غالية على النادي الأهلي

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أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان إيهاب توفيق، أن بطولة دوري أبطال أفريقيا دائما غالية على النادي الأهلي، وذلك لأن طال انتظارها بعد غياب دام لمدة سبع سنوات.

وقال توفيق فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة " ten": "أبارك للنادي الأهلي وجماهيره العظيمة فى كل مكان بالعالم بالتتويج ببطولة القارة السمراء، وشعور الفوز رائع للغاية لأنها جاءت من نادي كبير مثل نادي الزمالك".

وأضاف: "لم ينتابني الشعور بالقلق على الإطلاق وكان لدي ثقة كبيرة فى جميع لاعبين الفريق، وعلى الرغم من غياب الأعمدة الأساسية عن الفريق بسبب إصابات كورونا، إلي أنهم استطاعوا تحقيق اللقب ".‎

وتوج النادي الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على الزمالك في نهائي البطولة بهدفين مقابل هدف، والذي أقيمت على استاد القاهرة الدولي.

وبعد تتويج الأحمر باللقب القاري، ضرب موعدا مع فريق نهضة بركان المغربي على لقب كأس السوبر الإفريقي، بعد أن توج الأخير بلقب بطولة الكونفدرالية.

وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" قد قرر إقامة مباراة السوبر في القاهرة يوم ١٠ ديسمبر القادم.