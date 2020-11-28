نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريال مدريد يعلن عن حجم إصابة نجم الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي ريال مدريد، عن تعرض الإسباني داني كارفاخال، الظهير الأيمن للفريق الملكي، لإصابة في عضلية المقرب اليمنى.

وكان كارفخال قد عاد لتوه من إصابة تعرض لها بالركبة اليمنى حيث لم يشارك سوى في مواجهتي فياريال بالليغا وإنتر ميلان بدوري أبطال أوروبا ليتعرض لإصابة جديدة ويزيد من أوجاع زيدان في مركز الظهير الأيمن.

وقال ريال مدريد، في بيان رسمي: "بعد الاختبارات الطبية التي أجريت داني كارفاخال من قبل المسؤولي الطبيي في ريال مدريد، تم تشخيص حالته بإصابة في عضلة المقرب اليمنى".

وأضاف بيان ريال مدريد: "موعد عودة كارفاخال يعتمد على سرعة تعافيه من الإصابة".

وذكرت إذاعة "كادينا كوبي" الإسبانية أن الفترة المتوقعة لغياب كارفاخال عن المباريات قد تصل إلى أسبوعين.

ويستهدف ريال مدريد العودة للانتصارات بالليغا حيث لم يفوز في آخر مواجهتين أمام فالنسيا وفياريال ويرغب في إكمال الأداء الرائع الذي قدمه بدوري أبطال أوروبا أمام إنتر ميلان عندما حقق الفوز عليه في سان سيرو بهدفين نظيفين.

ويحتل ريال مدريد المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة.