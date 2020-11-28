الأهلي يغلق صفحة نهائي إفريقيا ويستعد لكأس مصر

أغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي ملف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك الذي أقيم مساء أمس بإستاد القاهرة بهدف التركيز في نصف نهائي كأس مصر المقرر لها الثلاثاء امام الإتحاد السكندري بإستاد السويس الجديد.

ومن المقرر أن يخضع الفريق الأحمر لمسحة طبية جديدة غدًا طبقًا للإجراءات الإحترازية التي يقرها إتحاد الكرة واللجنة الطبية ووزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا ، ومنح بيتسو موسيماني المدير الفني المجموعة التي خاضت مباراة الأمس أمام الزمالك راحة سلبية علي أن يتدرب الباقي اليوم .

ومن المقرر أن يخضع وليد سليمان وأليو ديانج لمسحة طبية غدًا مع الفريق بهدف تحديد موقفهم من مواجهة الإتحاد السكندري الصعبة في مشوار إستعادة كأس مصر الغائب عن دولاب البطولات الحمراء وحتي يجمع الفريق بين لقبي الدوري والكأس في موسم واحد.

وطالب بيتسو موسيماني المدير الفني من لاعبيه غلق ملف دوري أبطال أفريقيا والتركيز الشديد في موقعة الإتحاد التي تعد مفصلية في مشوار بطولة اخري للقلعة الحمراء تنتظرها الجماهير دون شك بعد حسم لقب الدوري.

وتوج الأهلي بلقبه التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اثر فوزه الثمين 2 / 1 على منافسه التقليدي العنيد الزمالك اليوم الجمعة على استاد "القاهرة الدولي" في أول نهائي مصر للبطولة.

وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002 .