عمرو زكي للاعبي الزمالك: نتعلم من ليفربول

وجه عمرو زكي مهاجم نادي الزمالك الأسبق، رسالة إلى إدراة القلعة البيضاء واللاعبين، بعد خسارة اللقب الإفريقي أمام الأهلي في المباراة النهائية.

وكتب عمرو زكي عبر حسابه الشخصي "تويتر": "هام لإدارة ولاعبي الزمالك.. نتعلم من ليفربول.. خسر نهائي الشامبيونز من ريال مدريد بعد موسم اسطوري وكان الافضل ولكن لم ينصفه الحظ ولكنه عاد في الموسم اللي بعده بعد الحفاظ على قوام الفريق وحقق البطولة".

وأضاف: "طول ما وراكم جمهور عظيم زي جمهور الزمالك.. لا تفقدوا الامل ابدا".

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا، للمرة التاسعة في تاريخه، أمس، الجمعة، بعد فوز في الوقت القاتل على غريمه الزمالك 2-1، في المباراة النهائية التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي.