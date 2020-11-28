وكتب عمرو زكي عبر حسابه الشخصي "تويتر": "هام لإدارة ولاعبي الزمالك.. نتعلم من ليفربول.. خسر نهائي الشامبيونز من ريال مدريد بعد موسم اسطوري وكان الافضل ولكن لم ينصفه الحظ ولكنه عاد في الموسم اللي بعده بعد الحفاظ على قوام الفريق وحقق البطولة".
وأضاف: "طول ما وراكم جمهور عظيم زي جمهور الزمالك.. لا تفقدوا الامل ابدا".
وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا، للمرة التاسعة في تاريخه، أمس، الجمعة، بعد فوز في الوقت القاتل على غريمه الزمالك 2-1، في المباراة النهائية التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي.
وتقدم الأهلي بهدف مبكر عبر عمرو السولية، في الدقيقة 5، قبل أن يتعادل الزمالك عن طريق محمود عبد الرازق "شيكابالا"، في الدقيقة 31.
وسجل محمد مجدي "أفشة" هدف البطولة في الدقيقة 86، من تسديدة صاروخية خدهت لاعبي الزمالك والحارس محمد أبو جبل.
ونجح الأهلي في فك عقدته، وحقق لقب دوري الأبطال بعد غياب 7 أعوام كاملة، منذ آخر تتويج في 2013.
وكان ليفربول قد خسر لقب دوري أبطال أوروبا في نسخة عام 2018، أمام ريال مدريد الإسباني، بنتيجة 3-1، في نهائي كييف.
لكن ليفربول لم يستسلم وتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه في عام 2019، بعد الفوز على مواطنه توتنهام هوتسبير بهدفين نظيفين، في النهائي الذي أقيم على ملعب "واندا متروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمرو زكي للاعبي الزمالك: نتعلم من ليفربول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.