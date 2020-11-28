أفريقيا حمراء.. الصحف العالمية والعربية تحتفي بتتويج الأهلي بدوري الأبطال

وتغلب الأهلي على نظيره الزمالك بهدفين مقابل هدف أمس، الجمعة، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين، على ستاد القاهرة الدولي، حيث سجل عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة هدفي الأهلي، بينما سجل محمود عبد الرازق شيكابالا هدف الزمالك الوحيد.

ويستعرض "دوت الخليج" أبرز عناوين الصحف العالمية والعربية بشأن تتويج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك:

صحيفة " آس" الإسبانية:



الأهلي يتوج بلقب دوري أبطال افريقيا للمرة التاسعة بعد فوز صعب على الزمالك

الأهلي يتأهل إلى السوبر الأفريقي وكأس العالم للأندية

بي بي سي:

دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يتفوق على الزمالك في نهائي مصري خالص.

المنتخب المغربية:

دوري أبطال أفريقيا.. الأهلي يهرب بصدارة الألقاب

الأهلي يسقط غريمه الزمالك ويحصد لقبه التاسع

لو 360 سبورت:

الأهلي يهزم الزمالك ويتوج بدوري أبطال أفريقيا

بدر بانون يشارك لأول مرة في كأس العالم للأندية

صحيفة الرياضية السعودية:

الأهلي كبير أفريقيا

الشرق الأوسط السعودية:

الأهلي يتوج بطلا للمرة التاسعة في تاريخه

هزم الزمالك في نهائي مصري تاريخي وضمن بطاقة مونديال الأندية

تونس الرقمية:

الأهلي يتوج بدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة

وتعد مباراة الأمس، هي الأولى في التاريخ بين الأهلي الزمالك في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأدار مباراة الأمس بين الأهلي والزمالك الحكم الجزائري مصطفى غربال، وعاونه لزامبي سيكازوي حكمًا لتقنية الـ‏VAR‏، وحكمًا رابعًا إبراهيم نور الدين.‏

وعزز فريق الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.

وظهر مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، في مراسم تتويج الفريق بدوري أبطال أفريقيا، بعد فوز الأهلي على الزمالك بنهائي البطولة بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب القاهرة.

واصطحب الحارس محمد الشناوي، زميله في الأهلي مؤمن زكريا ليتواجد أمام منصة التتويج حيث حمل كأس البطولة وسط باقي اللاعبين، في لفتة رائعة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الذي قدم له دعوة لحضور النهائي.

وبتلك النتيجة، تأهل الأهلي لكأس العالم للأندية بعد غياب استمر لسنوات، كما سيخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي يوم 10 ديسمبر المقبل أمام نهضة بركان المغربي الذي حقق لقب الكونفدرالية.