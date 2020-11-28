5 مكاسب للأهلي بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة

لم يكن الفوز الذي حققه الأهلي علي حساب الزمالك 2/ 1، والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه، هو المكسب الوحيد من تلك المباراة التي استضافها ملعب "ستاد القاهرة".
جاء فوز الأهلي بالبطولة، لتعود "الأميرة الأفريقية" إلى خزائن الفريق بعدما غابت عن الفريق الأحمر منذ نسخة عام 2013، والتي توج فيها الفريق باللقب عقب فوزه على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي 3 / 1بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.
وتأتي عودة الفريق للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، كمكسب آخر للفريق، حيث سيشارك في البطولة التي تستضيفها قطر في الفترة من الأول من شباط / فبراير وحتى 11 من الشهر ذاته عام 2021.
ويكون بمقدور الأهلي إضافة مكسب جديد إلى مكاسبه، حينما يواجه فريق نهضة بركان المغربي في القاهرة، حيث لم يحدد الاتحاد الافريقي (كاف) موعدا لتلك المباراة.
ويكتسب الفوز بالبطولة على حساب الغريم التقليدي الزمالك، طابعا خاصا ، بالإضافة إلى جني مبلغ ثلاثة ملايين دولار، عقب فوز بلقب البطولة.
وينقسم هذا المبلغ إلى 5ر2 مليون دولار هي قيمة الفوز بالمسابقة، بالإضافة لحصول الأهلي على مليون دولار نظير مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية .
وفي المقابل ، سيحصل الزمالك على مليون وربع المليون دولار هي جائزة الفريق الفائز بالمركز الثاني في البطولة.
وبدأ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) في تقديم جوائز مالية للفائزين بالمراكز الأولى في البطولة منذ 1997 وكانت قاصرة على أصحاب المركز الثمانية الأولى بواقع مليون دولار للفائز باللقب و750 ألف دولار للوصيف و5ر427 ألف دولار لكل من الفريقين الآخرين اللذين وصلا المربع الذهبي و25ر261 ألف دولار لكل من الفريقين اللذين احتلا المركز الثالث في دور المجموعات و190 ألف دولار لكل من الفريقين اللذين احتلا المركز الرابع الأخير في المجموعة بدور المجموعات.
وأهدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا إلى جماهيرهم بعدما حققوا اللقب للمرة التاسعة في تاريخهم بالفوز علي الزمالك 2-1 في النهائي الذي أقيم باستاد القاهرة.
وقال رامي ربيعه مدافع الفريق إن جميع اللاعبين قدموا مستوى كبيرا طوال المباراة، مبديا سعادته بالانتصار الصعب على الزمالك، خاصة أٔنهم نجحوا في تحقيق هدفهم الأكبر بعد الفوز بلقب بطولة الدوري.
وأضاف أن هذه البطولة تعتبر الثالثة في مسيرته مع الأهلي على مستوى البطولات الإفريقية، مشيرا إلى أنه كان لديه حافز كبير لتحقيق اللقب وإسعاد الجماهير، وجميع اللاعبين كانوا على قدر المسئولية وحققوا البطولة الغالية.
وأوضح أن المرحلة القادمة سيركز فيها الجميع على حصد لقب بطولتي كأس مصر والسوبر الإفريقي.
وهنأ ربيعة جماهير الأهلي بالتتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، ووعدهم ببذل المزيد من الجهد، من أجل الفوز بكل البطولات القادمة.
من جانبه، وجه مروان محسن مهاجم الفريق التهنئة للجماهير واللاعبين ومجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، بعد الفوز ببطولة إفريقيا وتحقيق اللقب التاسع في تاريخ النادي وتأهله إلى المشاركة في مونديال العالم للأندية.
وقال مروان محسن:" لاعبو الأهلي كانوا على العهد والوعد مع الجماهير وحققوا الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا وحققوا حلم الملايين من الجماهير.. كان هناك تعاهد بين اللاعبين على الفوز باللقب هذا العام خاصة أن الفريق تأهل من قبل مرتين إلى النهائي ولم يحقق اللقب، وهو ما ضاعف من عزيمة وإصرار اللاعبين".
وأضاف أن "جمهور الأهلي يستحق الفرحة، وهو دائما ما يكون مساندا للفريق في كل الأوقات، وأي لاعب في الأهلي يدرك تماما حجم وقيمة ارتداء الفانلة الحمراء ودائما ما يضع الجماهير نصب عينيه".
وأوضح مروان محسن، أن الأهلي حقق الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على فريق كبير بحجم الزمالك، وأن جماهير الأهلي عليهم أن يحتفلوا ويسعدوا بالفوز باللقب الإفريقي.
فيما عبر محمد مجدي أفشة، لاعب وسط الفريق عن سعادته بعد تتويج الفريق ببطولة لقب دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الزمالك.
وهنأ أفشة جماهير النادي الأهلي بدوري الأبطال، مؤكدا أنهم واجهوا منافسا قويا، ولديه لاعبون مميزون إلا أن هذه هي كرة القدم في النهاية.
وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002 .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر 5 مكاسب للأهلي بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.