5 مكاسب للأهلي بعد تتويجه بدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة

لم يكن الفوز الذي حققه الأهلي علي حساب الزمالك 2/ 1، والتتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم للمرة التاسعة في تاريخه، هو المكسب الوحيد من تلك المباراة التي استضافها ملعب "ستاد القاهرة".

جاء فوز الأهلي بالبطولة، لتعود "الأميرة الأفريقية" إلى خزائن الفريق بعدما غابت عن الفريق الأحمر منذ نسخة عام 2013، والتي توج فيها الفريق باللقب عقب فوزه على أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي 3 / 1بمجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتأتي عودة الفريق للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، كمكسب آخر للفريق، حيث سيشارك في البطولة التي تستضيفها قطر في الفترة من الأول من شباط / فبراير وحتى 11 من الشهر ذاته عام 2021.

ويكون بمقدور الأهلي إضافة مكسب جديد إلى مكاسبه، حينما يواجه فريق نهضة بركان المغربي في القاهرة، حيث لم يحدد الاتحاد الافريقي (كاف) موعدا لتلك المباراة.

ويكتسب الفوز بالبطولة على حساب الغريم التقليدي الزمالك، طابعا خاصا ، بالإضافة إلى جني مبلغ ثلاثة ملايين دولار، عقب فوز بلقب البطولة.

وينقسم هذا المبلغ إلى 5ر2 مليون دولار هي قيمة الفوز بالمسابقة، بالإضافة لحصول الأهلي على مليون دولار نظير مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية .

وفي المقابل ، سيحصل الزمالك على مليون وربع المليون دولار هي جائزة الفريق الفائز بالمركز الثاني في البطولة.

وبدأ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) في تقديم جوائز مالية للفائزين بالمراكز الأولى في البطولة منذ 1997 وكانت قاصرة على أصحاب المركز الثمانية الأولى بواقع مليون دولار للفائز باللقب و750 ألف دولار للوصيف و5ر427 ألف دولار لكل من الفريقين الآخرين اللذين وصلا المربع الذهبي و25ر261 ألف دولار لكل من الفريقين اللذين احتلا المركز الثالث في دور المجموعات و190 ألف دولار لكل من الفريقين اللذين احتلا المركز الرابع الأخير في المجموعة بدور المجموعات.

وأهدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي لقب دوري أبطال أفريقيا إلى جماهيرهم بعدما حققوا اللقب للمرة التاسعة في تاريخهم بالفوز علي الزمالك 2-1 في النهائي الذي أقيم باستاد القاهرة.

وقال رامي ربيعه مدافع الفريق إن جميع اللاعبين قدموا مستوى كبيرا طوال المباراة، مبديا سعادته بالانتصار الصعب على الزمالك، خاصة أٔنهم نجحوا في تحقيق هدفهم الأكبر بعد الفوز بلقب بطولة الدوري.

وأضاف أن هذه البطولة تعتبر الثالثة في مسيرته مع الأهلي على مستوى البطولات الإفريقية، مشيرا إلى أنه كان لديه حافز كبير لتحقيق اللقب وإسعاد الجماهير، وجميع اللاعبين كانوا على قدر المسئولية وحققوا البطولة الغالية.

وأوضح أن المرحلة القادمة سيركز فيها الجميع على حصد لقب بطولتي كأس مصر والسوبر الإفريقي.

وهنأ ربيعة جماهير الأهلي بالتتويج بلقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، ووعدهم ببذل المزيد من الجهد، من أجل الفوز بكل البطولات القادمة.

من جانبه، وجه مروان محسن مهاجم الفريق التهنئة للجماهير واللاعبين ‏ومجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب، بعد الفوز ببطولة إفريقيا وتحقيق اللقب ‏التاسع في تاريخ النادي وتأهله إلى المشاركة في مونديال العالم للأندية.

وقال مروان محسن:" لاعبو الأهلي كانوا على العهد والوعد مع الجماهير وحققوا الفوز بلقب ‏دوري أبطال إفريقيا وحققوا حلم الملايين من الجماهير.. كان هناك تعاهد بين اللاعبين على ‏الفوز باللقب هذا العام خاصة أن الفريق تأهل من قبل مرتين إلى النهائي ولم يحقق اللقب، وهو ما ضاعف من عزيمة وإصرار اللاعبين".

وأضاف أن "جمهور الأهلي يستحق الفرحة، وهو دائما ما يكون مساندا للفريق في كل الأوقات، وأي لاعب في الأهلي يدرك تماما حجم وقيمة ارتداء الفانلة الحمراء ودائما ما يضع الجماهير نصب عينيه".

وأوضح مروان محسن، أن الأهلي حقق الفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على فريق كبير بحجم الزمالك، وأن جماهير الأهلي عليهم أن يحتفلوا ويسعدوا بالفوز باللقب الإفريقي.

فيما عبر محمد مجدي أفشة، لاعب وسط الفريق عن سعادته بعد تتويج الفريق ببطولة لقب دوري أبطال إفريقيا، بعد الفوز على الزمالك.

وهنأ أفشة جماهير النادي الأهلي بدوري الأبطال، مؤكدا أنهم واجهوا منافسا قويا، ولديه لاعبون مميزون إلا أن هذه هي كرة القدم في النهاية.

وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002 .