بعد تتويج الاهلى بدورى أبطال افريقيا.. تركى آل الشيخ مطلوب على السوشيال ميديا

المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية تريند مواقع التواصل الاجتماعى

بعد اهدائية اغنية

لجمهور نادي الأهلي احتفالا بتتويج الفريق

ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخة.

تصدر

ودشن عدد كبير من رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج تركي الشيخ وسع للبطل وتصدر الهاشتاج قائمة الاكثر تدولا على تويتر وجاءت ابرز التغريدات كالاتى :

- شكرآ معالي المستشار #تركي_الشيخ_وسع_للبطل

- اغنيه في قمه الابداع وحب الاهلي

#تركي_الشيخ_وسع_للبطل

- ما شاء الله علي الاغنيه

#تركي_الشيخ_وسع_للبطل

- الاغنيه روعه بجد الاهلي نادي القرن

#تركي_الشيخ_وسع_للبطل

- تسلم ايدك يا ابو ناصر الاغنيه روعه

#تركي_الشيخ_وسع_للبطل

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، ليحقق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، ويصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في الفترة من 1 وحتى 11 فبراير من العام القادم.

وتوج الأهلي بلقبه التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اثر فوزه الثمين 2 / 1 على منافسه التقليدي العنيد الزمالك اليوم الجمعة على استاد "القاهرة الدولي" في أول نهائي مصر للبطولة.

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وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.