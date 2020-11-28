سعد سمير يهنئ جمهور الأهلي ببطولة دورى الأبطال: كلنا كنا مستنينها

هنأ اللاعب سعد سمير،جماهير فريقه النادى الأهلي واللاعبين والجهاز الفنى ومجلس الادارة بتتويج الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.

ونشر سعد عددة صور له اثناء احتفاله مع الفريق بالبطولة وذلك عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى " نستجرام ".

الف مبروك لجمهور الاهلي العظيم البطولة الغالية الي كلنا كنا مستنينها ونفسنا فيها وكرم ربنا كبير علينا والف مبروك للاعيبة الرجالة جدا والجهاز الفني ومجلس الادارة ودائما الاهلي بطل أفريقيا ".

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، ليحقق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، ويصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في الفترة من 1 وحتى 11 فبراير من العام القادم.

وتوج الأهلي بلقبه التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اثر فوزه الثمين 2 / 1 على منافسه التقليدي العنيد الزمالك اليوم الجمعة على استاد "القاهرة الدولي" في أول نهائي مصر للبطولة.