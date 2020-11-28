مانشستر سيتي يسعى للعودة لطريق الانتصارات أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي

يستضيف فريق مانشستر سيتي منافسه بيرنلى اليوم في تمام الساعة الخامسة مساء على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز الإنجليزي "البريميرليج".

ويسعى فريق مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا المدير الفني للعودة إلى طريق الانتصارات في الدورى الإنجليزي والمنافسة على حصد اللقب بعد الهزيمة القاسية أمام فريق توتنهام الجولة الماضية بنتيجة هدفين دون رد على الرغم من تحقيقة الفوز في آخر لقاء بدورى أبطال أوروبا أمام أولمبياكوس اليوناني بنتيجة هدف دون رد.

ويتصدر مانشستر سيتى جدول ترتيب المجموعة الثالثة من البطولة برصيد 12 نقطة، بينما تجمد أولمبياكوس فى المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدورى الانجليزي برصيد 12 نقطة، حيث لعب 8 مباريات وحقق الفوز في ثلاث لقاءات وتعادل مثلهم وخسر لقاءين.

ويغيب عن فريق مانشستر سيتي العديد من النجوم للإصابة، وهم سيرجيو أجويرو وفرناندينيو وبنجامين ميندي.

ومن المتوقع أن يدخل فريق مانشستر سيتي المباراة بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: إيدرسون الدفاع: والكر – لابورت – روبن دياز – زينتشينكو الوسط: رودريجو – كيفين دي بروين – فودين الهجوم: رياض محرز – رحيم سترلينج – جيسوس

بينما يدخل فريق بيرنلي المباراة بطموحات مرتفعه بعد الفوز لي فريق كريستال بالاس الجولة الماضية بنتيجة هدف دون رد على أمل تحقيق أفضل نتيجة إيجابية أمام فريق السيتي.

ويحتل فريق بيرنلى المركز السابع عشر في جدول ترتيب الدورى الإنجليزي "بريميرليج" برصيد 5 نقاط حيث لعب 8 مباريات حقق الفوز في مباراة واحدة وخسر 5 لقاءات وتعادل في مباراتين.

ويحتل فريق ليفربول وتوتنهام المركز الأول في جدول ترتيب الدورى الإنجليزي برصيد 20 نقطة.

كما يلعب اليوم فريق ليفربول أمام منافسه برايتون في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا، ويستضيف ايفرتون منافسه ليدز يونايتد، ويلعب فريق وست بروميتش أمام شيفيلد يونايتد.