الأهلي يستقر على قيد 26 لاعبا في الموسم الجديد بشكل مبدئي

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على قيد 26 لاعبًا في قائمة الموسم الجديد بشكل مبدئي لحين حسم الموقف النهائي.

وحسب مصادر، فإن القوام الرئيسي للقائمة هي محمد الشناوي وعلي لطفي وسيكون مصطفى شوبير تحت السن، ومعهم محمد هاني وأكرم توفيق وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف وبدر بانون وعلي معلول ومحمود وحيد واليو ديانج وعمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة وناصر ماهر ومحمد شريف وجونيور اجايي ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر ووليد سليمان وحسين الشحات ومروان محسن وصلاح محسن وأحمد ياسر ريان وأحمد رمضان بيكهام وسعد سمير.

واستقر الجهاز الفني علي تأجيل حسم موقف جيرالدو بهدف تسويقه وبيعه والسنغالي اليو بادجي الذي يرغب الجهاز الفني في إعارته ونفس الأمر بالنسبة لصالح جمعة وباسم علي وأحمد الشيخ الذي بات رحيله وشيكًا لبيراميدز خلال ساعات، كما تم رفع اسم محمود متولي وكريم نيدفيد ومحمد محمود للإصابة، على أن يتم ضمهم في شهر فبراير المقبل حال جاهزيتهم.

ومن المقرر أن يتم قيد 33 لاعبا في القائمة الأفريقية التي ستشارك في النسخة الجديدة لدوري الأبطال المقبلة خلال الساعات القلية المقبلة، وكانت حالة من القلق سيطرت على النادي الأهلي طوال يوم أمس وقبل ساعات من قمة الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا بسبب إصابة محمد هاني في المران الأخير بكدمة شديدة في نفس مكان الإصابة التي تعرض لها مع المنتخب الوطني.

وأغلق الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي ملف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك الذي أقيم مساء أمس باستاد القاهرة بهدف التركيز في نصف نهائي كأس مصر المقرر لها الثلاثاء أمام الاتحاد السكندري باستاد السويس الجديد.

ومن المقرر أن يخضع الفريق الأحمر لمسحة طبية جديدة غدًا طبقًا للإجراءات الاحترازية التي يقرها اتحاد الكرة واللجنة الطبية ووزارة الصحة لمواجهة فيروس كورونا، ومنح بيتسو موسيماني، المدير الفني، المجموعة التي خاضت مباراة الأمس أمام الزمالك راحة سلبية على أن يتدرب الباقي اليوم.

ومن المقرر أن يخضع وليد سليمان وأليو ديانج لمسحة طبية غدًا مع الفريق بهدف تحديد موقفهم من مواجهة الاتحاد السكندري الصعبة في مشوار استعادة كأس مصر الغائب عن دولاب البطولات الحمراء وحتى يجمع الفريق بين لقبي الدوري والكأس في موسم واحد.

وطلب بيتسو موسيماني، المدير الفني، من لاعبيه غلق ملف دوري أبطال أفريقيا والتركيز الشديد في موقعة الاتحاد التي تعد مفصلية في مشوار بطولة أخرى للقلعة الحمراء تنتظرها الجماهير دون شك بعد حسم لقب الدوري.

وتوج الأهلي بلقبه التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم إثر فوزه الثمين 2 / 1 على منافسه التقليدي العنيد الزمالك على استاد "القاهرة الدولي" في أول نهائي مصر للبطولة.

وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب، فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب، حيث استعصى عليه اللقب مجددا، علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.