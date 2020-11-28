الأهلي يفقد أولى عناصره أمام نهضة بركان في السوبر الإفريقي

نجح النادي الأهلي في تحقيق لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، بعد تغلبه على نادى الزمالك بهدفين لهدف في المباراة التي جمعت بينهما أمس، ليضرب موعدا مع نهضة بركان المغربي علي كأس السوبر الأفريقي.

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الأفريقي، بدون حسين الشحات، الذي تأكد غيابه عن المباراة التي تقام في العاشر من ديسمبر المقبل، بعد حصوله على الكارت الأحمر في نهاية مباراة نهائي القرن بدوري أبطال أفريقيا، التي أقيمت أمس الجمعة.

وبات غياب الشحات أمام بطل المغرب في السوبر الأفريقي لحصوله على الكارت الأحمر، ومن ثم لن يشارك مع المارد الأحمر والمساهمة مع زملائه في حصد البطولة الأفريقية.

وأهدر حسين الشحات فرصتين محققتين خلال مباراة الزمالك التي أقيمت أمس أمام الغريم التلقيدي الزمالك، الأولى في بداية المباراة، بعد انفراد من الجهة اليمنى، والثانية في كرة أمام مرمى محمد أبوجبل الخالي سددها ارتدت من القائم الأيسر إلى خارج الملعب.