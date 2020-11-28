انتهاء الاجتماع الفني لذئاب الجبل قبل مواجهة بطل جيبوتي

إنتهى الإجتماع الفني لمباراة المقاولون العرب وارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة الكونفيدرالية الافريقية والتي ستقام في الرابعة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جيبوتي.

وتواجد في الاجتماع من جانب المقاولون رامي ربيع مجرب الفريق ومجدي محمد علي المدير الاداري ووائل نبيل طبيب الفريق حسب لوائح الكاف للاتفاق على تفاصيل اللقاء والاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وتم الاتفاق على أن يرتدي المقاولون زيه التقليدي الاصفر والأسود بينما يرتدي ارتا سولار التيشيرت الابيض في سماوي.

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة عماد النحاس برنامج الفريق اليوم قبل التوجه لخوض مباراة ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة الكونفيدرالية الافريقية حيث تناول الفريق وجبة الافطار مبكرا على ان يتناول الغداء الثانية عشر والنصف بتوقيت جيبوتي الحادية عشر ونصف بتوقيت القاهرة على ان يعقد المدير الفني محاضرة بمقر الاقامة في الثانية والنصف بتوقيت جيبوتي الواحدة والنصف بتوقيت القاهرة قبل التوجه لملعب المباراة.

وكانت ووصلت نتيجة مسحة كورونا الخاصة ببعثة المقاولون العرب في جيبوتي استعدادا لمواجهة ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة الكونفيدرالية الافريقية والتي ستقام في الرابعة عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة على ملعب جوليد بالعاصمة الجيبوتية.

وخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب لمسحة طبية امس قبل 48 ساعة من مباراة ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب الدور التمهيدي للبطولة الكونفيدرالية الافريقية والمقرر لها الرابعة عصر السبت بملعب جوليد بالعاصمة جيبوتي.

وتنص لوائح الاتحاد الافريقي على اجراء مسحة للتأكد من عدم وجود اصابات بفير وس كورونا قبل اللقاءات في البطولات الافريقية.

ويؤدي الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب مرانه الاخير في الرابعة عصرا بتوقيت القاهرة على ملعب جوليد وهو ملعب نجيل صناعي بالعاصمة جيبوتي استعدادا للمباراة.

وتضم البعثة 34 فردا من بينهم 21 لاعبا اختارهم عماد النحاس المدير الفني ويضم الجهاز الفني علاء عبد الغني المدرب العام والمدربين احمد زهران ورامي عادل ورامي ربيع و محمد فتحي مدرب الحراس وعبد الرحمن عيسى مدرب الاحمال والجهاز الاداري مجدي محمد علي وحسين عبد الغني والجهاز الطبي برئاسة الدكتور وائل نبيل واخصائي التاهيل محمد صبحي وفتحي علي.

ويترأس المهندس محسن صلاح رئيس نادي المقاولون العرب، بعثة الفريق بعد قرار مجلس إدارة النادي بإسناد مهمة رئاسة البعثة لرئيس النادي.

وضمت قائمة اللاعبين محمود ابو السعود وامير عابد ومحمد سمير وابراهيم صلاح وعبد الرحمن خالد جبنة و فادي نجاح وحسن الشامي وعبد الرحمن فاروق واحمد عبد العزيز زيزو ويوسف الجوهري وحسن شاهين واحمد داودا واحمد عربي ومحمد مجلي واحمد شيمي وفاروقا نور الدين وعبد الله ياسين ومحمد عصام ووسيم نغموشي وسيف الدين الجزيري ويوسف حسن.