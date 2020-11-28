دوري القسم الثاني.. بلدية المحلة يواجه بني عبيد وجمهورية شبين أمام سرس الليان

تقام اليوم ثلاث مواجهات بدورى القسم الثاني ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة المحلية، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا.

ويلعب فريق بلدية المحلة بقيادة رمضان السيد أمام فريق بني عبيد الصاعد حديثا إلى دورى القسم الثاني.

ويلعب فريق جمهورية شبين أمام فريق سرس الليان بينما تم تأجيل مباراة الزرقا أمام منافسه طنطا الهابط حديثا من الدورى الممتاز إلى أجل غير مسمي بسبب عدم اختيار ملعب للفريق الدمياطي.

انتهت منافسات الجولة الأولى من مواجهات المجموعة الأولى "الصعيد" بدورى القسم الثاني التى أقيمت الأسبوع الماضي، وشهدت فوز فريق الشرقية للدخان على منافسه بني سويف بنتيجة هدفين مقابل هدف. الشرقية للدخان 2-1 بني سويف التليفونات 1-0 الإعلاميبن الألومنيوم 1-1 الفيوم سوهاج 1-0 ديروط المنيا 2-1 قنا بترول أسيوط 2-1 كيما شبان قنا 1-0 أسمنت أسيوط م ش سمسطا 3-0 طهطا ليكون جدول الترتيب كالتالي: 1- مركز شباب سمسطا: 3 نقاط 2- بترول أسيوط: 3 نقاط 3- المنيا: 3 نقاط 4- الشرقية للدخان: 3 نقاط 5- شبان قنا: 3 نقاط 6- سوهاج: 3 7- المنيا: 3 8- تليفونات بني سويف: 3 9- الألومنيوم: 1 10-الفيوم: 1 11- أسمنت أسيوط: 0 12- بني سويف: 0 13- الإعلاميين: 0 14 ديروط: 0 15- قنا: 0 16- كيما أسوان: 0 17- طهطا: 0 وكانت نتائج المباريات التي أقيمت بمجموعتي بحري والقاهرة كالتالي: الترسانة 2-2 السكة الحديد منتخب السويس 1-1 بورتو السويس بتروجيت 3-0 كوكاكولا الداخلية 1-1 النصر المريخ 1-0 النجوم زد اف سي 0-0 القناة المنصورة 0-0 بيلا العاب دمنهور 0-0 حرس الحدود كفر الشيخ 1-2 ابو قير للاسمدة الاوليمبي 0-0 سبورتنج دكرنس 1-1 مالية كفر الزيات فاركو 1-1 الرجاء ترتيب مجموعة القاهرة 1- بتروجت: 3 2- المريخ: 3 3- السكة الحديد: 1 4- الترسانة: 1 5- الداخلية: 1 6- النصر: 1 7- منتخب السويس: 1 8- بورتو السويس: 1 9- القناة: 1 10- زد اف سي: 1 11- سرس الليان: 0 12- الزرقا: 0 13- طنطا: 0 14- دمهورية شبين: 0 15- النجوم: 0 16- كوكاكولا: 0 ترتيب مجموعة بحري: 1- أبو قير للأسمدة: 3 2- دكرنس: 1 3- مالية كفر الزيات: 1 4- فاركو: 1 5- الرجاء: 1 6- سبورتنج: 1 7- العاب دمنهور: 1 8- حرس الحدود: 1 9- المنصورة: 1 10- بيلا: 1 11- الاوليمبي: 1 12- بني عبيد: 0 13- الجزيرة المطروحي: 0 14- الحمام: 0 15- بلدية المحلة: 0 16- كفر الشيخ: 0

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر دوري القسم الثاني.. بلدية المحلة يواجه بني عبيد وجمهورية شبين أمام سرس الليان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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