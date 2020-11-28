كاف يختار أفشة بطل نهائي القرن.. فيديو

حصد محمد مجدي أفشة نجم الأهلي، جائزة "توتال" لأفضل لاعب بعدما قاد فريقه للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا التاسع في تاريخه، على حساب غريمه التقليدي الزمالك في اللقاء الذي لقب بـ"نهائي القرن".
وكتب الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عبر "تويتر": "أداء رائع من بطل النهائي محمد مجدي أفشة".
وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا، للمرة التاسعة في تاريخه، اليوم، الجمعة، بعد فوز في الوقت القاتل على غريمه الزمالك 2-1، في المباراة النهائية التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي.
تقدم الأهلي عن طريق عمرو السولية في الدقيقة 5 من بداية المباراة، وعادل شيكابالا النتيجة بتسجيل هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 31، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.
وفي الشوط الثاني تبادل الفريقين السيطرة على مجريات اللعب وأهدروا العديد من الفرص المحققة حتى تمكن قفشة من خطف هدف الفوز للأهلي في الدقيقة 86، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 2-1.
بهذا الفوز يتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه.
ونجح الأهلي في فك عقدته، وحقق لقب دوري الأبطال بعد غياب 7 أعوام كاملة، منذ آخر تتويج في 2013.
ومنح الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين راحة اليوم السبت بعد انتهاء مباراة الزمالك التي أقيمت مساء أمس الجمعة على استاد القاهرة وانتهت بفوز الفريق بهدفين مقابل هدف وتتويجه رسيمًا بلقب دوري أبطال إفريقيا.
ومن المقرر أن يبدأ الأهلي غدا الأحد الإستعداد لمباراة الإتحاد السكندري المقرر لها الثلاثاء المقبل في نصف نهائي كأس مصر.
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