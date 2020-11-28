كاف يختار أفشة بطل نهائي القرن.. فيديو

حصد محمد مجدي أفشة نجم الأهلي، جائزة "توتال" لأفضل لاعب بعدما قاد فريقه للفوز بلقب دوري أبطال إفريقيا التاسع في تاريخه، على حساب غريمه التقليدي الزمالك في اللقاء الذي لقب بـ"نهائي القرن".

وكتب الحساب الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عبر "تويتر": "أداء رائع من بطل النهائي محمد مجدي أفشة".

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال إفريقيا، للمرة التاسعة في تاريخه، اليوم، الجمعة، بعد فوز في الوقت القاتل على غريمه الزمالك 2-1، في المباراة النهائية التي أقيمت باستاد القاهرة الدولي.

تقدم الأهلي عن طريق عمرو السولية في الدقيقة 5 من بداية المباراة، وعادل شيكابالا النتيجة بتسجيل هدف التعادل للزمالك في الدقيقة 31، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.