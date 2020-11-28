نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زيدان : أتمنى عودة بنزيما ولن أخاطر براموس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد الإسباني قبل مواجهة ديبورتيفو ألافيس في الجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني عن أمله في عودة مهاجم الفريق الفرنسي كريم بنزيما وأكد أنه لن يخاطر بسيرجيو راموس في اللقاء.

وقال زيدان في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نمتلك 24 لاعبًا يستطيعون المشاركة وهذا أمر جيد لأننا بحاجة لهم، ما فعلناه في المباراة الماضية نريد تكراره أمام ديبورتيفو ألافيس، إنها مباراة نهائية أخرى ولن تكون سهلة".

وعن تفاوت المستوى، قال زيدان : "هذه كرة القدم، حيث أن الانتظام في المستوى أمر معقد وهذا ما نحاول القيام به كل مباراة، يمكن أن يواجه اللاعبون بعض الصعوبات التي لا تجعلهم يقدمون كل ما لديهم بسبب أشياء لا نفهمها".

وأضاف: "كارفاخال يعاني من إصابة ما وسننتظر الفحص الطبي لكن الأمر يبدو بسيطًا ونتمنى أن يعود بنزيما في أقرب وقت ولن نخاطر براموس قبل أن يصبح جاهزًا بشكل كامل".

وتابع: "ما قدمناه أمام إنتر ميلان كان جيدًا، حيث ظهر اللاعبون بآداء رائع لكننا نخضع للمحاسبة بعد كل مباراة وهذا لن يتغير، نحن نتبع هدفنا وهو العمل كفريق".

وأردف قائلاً: "علينا التركيز دائمًا، نحن لا نتوقف أبدًا، ستكون هناك تغييرات دائمًا في التشكيلة واللاعبون يريدون المنافسة وعلينا القيام بأشياء عديدة حتى نهاية الموسم".

وعن الأفضل في التاريخ، علق زيدان قائلاً:"لدي رأي في هذا الأمر، لقد فقدنا مارادونا ولاعبًا فريدًا من نوعه، قد يقول آخرون إن واحدًا من كرويف وميسي ورونالدو وبيليه هو الأفضل، لكل شخص رأيه".

وعن أوديجارد، قال زيدان:"إنه بخير، نحن نعرفه ونعرف جودته وستظهر قيمته كلاعب مع الوقت والشيء المهم ما نفعله معًا كفريق وعندما نفعل ذلك من الصعب أن التغلب علينا، الهدف لن يتغير بالنسبة لي وعندما نخسر أو نفوز الجميع يتحمل ذلك".

واستطرد قائلاً: "الثقة مهمة لكي نكون منتظمين، أي نادي يلعب أمام ريال مدريد يقدم كل ما لديه ولا يمكننا أن نفقد تركيزنا، يجب أن نقدم 150% مما لدينا".

وواصل:"أثق بنفسي وباللاعبين كما أن اللاعبين يثقون بي، كل ذلك يجعلني أفكر بشكل إيجابي وأستمتع بالتواجد مع هذا الفريق، وعندما لا تسير الأمور بشكلٍ جيد تشرق الشمس مجددًا".

وعن العمر المناسب للاعتزال، اختتم زيدان تصريحاته قائلاً: " لكل لاعب قراره، أنا اعتزلت عند 34 عامًا لكن كل لاعب يعلم ما يقدمه ولن أخبر شخصًا بأن يتخذ قرارًا بل عليه أن يتخذه بنفسه".