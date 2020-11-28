نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا الأهلي في كأس العالم للأندية وبايرن ميونخ يوجه رسالة للأهلي في المقال التالي

عمر شويل - جدة حجز الأهلي في كأس العالم للأندية مقعداً له بعد أن حصد لقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد تحقيقه فوز صعب أمام غريمه التاريخي نادي الزمالك حيث انتهت المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة بفوز المارد الأحمر بنتيجة 2-1 ليضيف الكأس الأغلى في القارة السمراء إلى خزانة بطولاته بعد غياب دام لأكثر من 7 سنوات منذ آخر مرة حقق فيها الأهلي اللقب الإفريقي عام 2013.

الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة

استطاع الأهلي التتويج باللقب الإفريقي بعد ملحمة قوية أمام نظيره الزمالك حيث فاز المارد الأحمر بنتيجة 2-1، وافتتح التسجيل مبكرا عن طريق رأسية لاعبه عمرو السولية في الدقيقة 5 من عمر المباراة، ليعود الزمالك في المباراة ويعادل النتيجة بهدف صاروخي حمل توقيعه محمود شيكابالا ثم عاد الأهلي مرة أخري وقلب الطاولة في آخر دقائق المباراة بعد تسجيل لاعبه مجدي قفشة هدف باغت حارس مرمى الزمالك أبو جبل في الدقيقة 87.

وبهذا أصبح الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخه حيث سبق وأن شارك في خمس نسخ من مونديال الأندية في أعوام: 2005 – 2006 – 2008 – 2012 – 2013.

ويعد المارد الأحمر هو ثالث المتأهلين لمونديال الأندية بعد بايرن ميونخ بطل دوري أبطال أوروبا، والدحيل القطري بطل دوري قطر حيث تنص لوائح البطولة على مشاركة الفريق بطل الدوري المحلي الخاص بالبلد المستضيف.

ووجه الحساب الرسمي لفريق بايرن ميونخ (النسخة العربية) على “تويتر” رسالة تهنئة للأهلي مغرداً: “من البايرن بطل أوروبا إلي الأهلي بطل أفريقيا، تهانينا لكم على الفوز باللقب الإفريقي، نراكم في كأس العالم للأندية في فبراير المقبل”.

وكان الفريق البافاري أيضا قد حجز بطاقة التأهل لكأس العالم للأندية بعد فوزه بلقب دوري أبطال اوروبا على حساب باريس سان جيرمان بنتيجة 1-0 في مدينة لشبونة، وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” استقر على إقامة مونديال الأندية في 1 فبراير على أن تكون المباراة النهائية في 11 فبراير.

وجدير بالذكر أن مواجهات الأهلي وبايرن ميونخ على مدار تاريخهما لم تكن كثيرة، وورغم تواجد الأهلي في كأس العالم رسميا إلا أن لقاءهما لن يكون مؤكد بنسبة 100%.

ويرجع ذلك إلي نظام البطولة الذي ينص على أن بطل أفريقيا يبدأ البطولة من الدور الربع النهائي بينما يدخل بطل أوروبا المنافسات في الدور نصف النهائي، وبالتالي سيتوجب على الأهلي أولا اجتياز مرحلة الربع النهائي وانتظار نتيجة قرعة تحديد مباريات الدور النصف نهائي.