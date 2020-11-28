كلوب يعلق على اقتراب نجم ليفربول من الانتقال إلى برشلونة

علق الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، على اقتراب جورجيينو فينالدوم لاعب وسط فريق ليفربول، من الانضمام إلى نادي برشلونة الإسباني، خلال الفترة المقبلة.

وقال يورجن كلوب خلال تصريحات صحفية أمس، الجمعة، "سعيد للغاية بتواجد فينالدوم مع ليفربول، وهذا يظهر من خلال مشاركته بصفة أساسية في المباريات، وسأكون سعيدا أيضا، حال قرر البقاء معانا".

وتابع كلوب: "فينالدوم من أفضل اللاعبين الذين دربتهم، وبإمكانه اللعب في عدة مراكز مختلفة، ومتفائل ببقائه، طالما لم يتخذ القرار النهائي بشأن مصيره حتى الآن.

وينتهي عقد فينالدوم مع ليفربول، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادٍ، خلال الشتاء المقبل، دون الرجوع لإدارة ناديه.

يذكر أن برشلونة كان قريبا للغاية من ضم فينالدوم خلال الصيف الماضي، إلا أن الصفقة تعطلت بسبب معاناة برشلونة من أزمة مالية، لتفشي فيروس كورونا.

ويحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا على منافسه برايتون اليوم "السبت"، في تمام الساعة الثانية والنصف على ملعب فالمر ضمن منافسات الأسبوع العاشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

ويسعى ليفربول بقيادة يورجن كلوب المدير الفني لمواصلة النتائج الايجابية في الدورى الإنجليزي ومواصلة الصراع مع فريق توتنهام على صدارة الترتيب كما يسعى لمحو خيبة الأمل التي لاحقت الجماهير بعد الهزيمة أمام فريق أتلانتا بنتيجة هدفين دون رد الأسبوع الماضي. ويحتل فريق ليفربول المركز الأول في جدول ترتيب الدورى الإنجليزي بالتساوي مع فريق توتنهام برصيد 20 نقطة بينما حيث لعب الريدز 9 مباريات حقق الفوز في 6 مواجهات وتعادل في مباراتين وخسر مباراة واحدة. في المقابل يدخل فريق برايتون المباراة بطموحات عالية بعد الفوز على فريق أستون فيلا بنتيجة هدفين مقابل هدف، ويدخل المباراة بهدف تحقيق أفضل نتيجة إيجابية أمام بطل البطولة.