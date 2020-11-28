لتقديم الراعي والمدير الفني.. بدء المؤتمر الصحفي لنادي مصر المقاصة.. صور

بدأت فعاليات المؤتمر الصحفي لنادي مصر المقاصة لتقديم الشركة الراعية الجديدة للفريق والمدير الفني إيهاب جلال.

شهد المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا فى أحد فنادق القاهرة حضور مجلس الإدارة، وأبرزهم اللواء محمد عبد السلام واللواء بكرى سليم وأحمد هويدى ومحمد عبد الجليل، نجم الأهلي والزمالك السابق، وسماح عمار.

ويعقد نادي مصر المقاصة حاليا مؤتمرا صحفيا بفندق "جراند حياة" للإعلان عن الراعي الرسمي الجديد لفريق الكرة في الموسم المقبل.

كما سيجرى الإعلان أيضا عبر المؤتمر الصحفي عن تولي الكابتن إيهاب جلال الإدارة الفنية للفريق الفيومي في الموسم الجديد.

وأعلن نادي مصر المقاصة تعاقده مع إيهاب جلال، المدير الفني السابق للفريق، ليكون مدربًا للمقاصة بالموسم الجديد.

وجرى اتفاق بين مسئولى نادى مصر المقاصة والراعي الجديد على جميع التفاصيل الخاصة بعقد إيهاب جلال وحل المشكلة المالية التي كانت بينه وبين إدارة النادي.

وسبق أن قاد إيهاب جلال فريق مصر المقاصة في الولاية الأولى خلال الفترة بين 2014 إلى 2017، ونجح في قيادة الفريق لوصافة الدوري وخوض دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه.

وعاد جلال للمقاصة في الموسم الماضي وأنقذه من الهبوط قبل الرحيل بسبب مشاكل مالية وعدم الوفاء بالتزامات الجهاز الفني واللاعبين.

جدير بالذكر أن قرعة مباريات مصر المقاصة فى الدورى الجديد جاءت على النحو التالي:

الأسبوع الأول: الأهلي – مصر المقاصة

الأسبوع الثاني: المقاصة – إنبي

الأسبوع الثالث: طلائع الجيش - مصر

الأسبوع الثالث: طلائع الجيش - المقاصة

الأسبوع الرابع: المقاصة _ المصري

الأسبوع الخامس: الجونة - المقاصة

الأسبوع السادس: المقاصة - أسوان

الأسبوع السابع: المقاصة - الإسماعيلي

الأسبوع الثامن: المحلة - المقاصة

الأسبوع التاسع: المقاصة – الاتحاد

الأسبوع العاشر: الزمالك - المقاصة

الأسبوع الحادي عشر: المقاصة - دجلة

الأسبوع الثاني عشر: سيراميكا - المقاصة

الأسبوع الثالث عشر: المحلة - سيراميكا

الأسبوع الرابع عشر: البنك الأهلي - المقاصة

الأسبوع الخامس عشر: المقاصة - المقاولون

الأسبوع السادس عشر: بيراميدز - المقاصة

الأسبوع السابع عشر: المقاصة - سموحة