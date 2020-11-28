صدام محتمل مع بايرن ميونخ.. تعرف على مشوار الأهلي في كأس العالم للأندية

حقق النادي الأهلي بطولة دورى أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على غريمه التقليدي الزمالك بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة النهائية.

ومع تحقيق بطولة دورى الأبطال سيمثل النادي الاهلي القارة السمراء في بطولة كأس العالم للأندية بقطر خلال الفترة من1 وحتى 11 فبراير، بينما يمثل قارة أوروبا فريق بايرن ميونخ، وأوكلاند سيتي ممثل قارة أوقيانوسيا، والدحيل ممثل قطر الدولة المضيفة.

وسيبدأ النادي الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم من دور ربع النهائي، حيث يواجه الفائز من الدحيل أو أوكلاند سيتي، أو بطل آسيا أو بطل أمريكا الشمالية، حسب القُرعة، وحال فوزه سيواجه بايرن ميونيخ أو بطل أمريكا الجنوبية في نصف نهائي البطولة العالمية.

ويفتتح مونديال الأندية بمواجهة الدحيل القطري منظم البطولة امام فريق اوكلاند سيتي النيوزلاندي بطل الاوقيانوس يوم 1 فبراير المقبل ويواجه الفائز من المباراة النادي الأهلي أو الفائز من مباراة بطل آسيا وأمريكا الشمالية حسب ما تسفر عنه القرعة.

وحقق بايرن ميونخ الألماني لقب دورى أبطال أوروبا بعد الفوز على فريق باريس سان جيرمان في نهائي الشامبيونزليج.

وكان الجيل الذهبي للنادي الاهلي حقق انجاز تاريخي عام 2006 في بطولة كأس العالم للاندية حيث حقق المركز الثالث والميدالية البرونزية