الشرطة الأرجنتينية تداهم منازل 3 أشخاص التقطوا سيلفي مع جثمان مارادونا

داهمت الشرطة الأرجنتينية منازل 3 أشخاص، التقطوا صور "سيلفي" مع جثمان الأسطورة دييجو أرماندو مارادونا، أثناء مراسم الجنازة.

ورحل دييجو مارادونا، عن عالمنا الأربعاء الماضي، عن عمر ناهز 60 عاما.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن الشرطة الأرجنتينية داهمت منازل 3 أشخاص التقطوا سيلفي مع جثمان مارادونا.

وأضافت الصحيفة، أن الشرطة الأرجنتينية عثرت على 3 هواتف محمولة، وجهاز كمبيوتر، وقمصان كانوا يرتدونها، خلال التقاط الصور السليفي.

وأكدن أن المدعي العام بمدينة بوينس آيرس الأرجنتينية طالب بفتح تحقيق مع هؤلاء الأشخاص الذين التقطوا سيلفي مع جثمان أسطورة التانجو.

وتابعت الصحيفة، أن الثلاثة أشخاص "قد يواجهون انتهاك حرمة المتوفى".