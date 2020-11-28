محمد عبدالسلام: إيهاب جلال عامل زي السمك في المياه وأخيرًا رجع لبيته.. صور

قال اللواء محمد عبدالسلام رئيس نادى مصر المقاصة إن إيهاب جلال مدرب الفريق الفيومي الجديد عاد إلى بيته .

واستطرد : إيهاب جلال عامل زى السمك فى المياه ميقدرش ميرحعش تاني لتدريب النادى ورجع إلى بيته.

وأكد اللواء محمد عبدالسلام رئيس نادي مصر المقاصة أن التعاقد مع الشركة الراعية الجديدة للفريق الفيومي خطوة تصب فى صالح النادي.

قال اللواء محمد عبدالسلام عبر المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا فى أحد فنادق القاهرة : الاستثمار الرياضي أصبح صناعة وتحتاج إلى م تعرفين لإدارة هذه الصناعة فى العالم كله.

أضاف : عندما اطلعت على ميزانية أمريكا فى عام ٢٠١٧ وجدت العائد من الاستثمار الرياضى فائض فى الميزانية يبلغ ٤١٧ مليون دولار جراء الاهتمام بالشركات الخاصة.

لفت إلى أنه قمت بالاطلاع على التجارب الأمريكية فى الاستثمار الرياضى وطرح السندات أمام المواطنين من أجل المساهمة فى بناء الاستاد لكون الشعب هو من يدير واتمنى تكرار نفس التجربة فى مصر.

تابع : اتمنى طرح الأندية سندات أمام الجماهير لبناء الاستادات والمساهمة فى الاستثمار الرياضي.

واعتذر ايهاب جلال المدير الفني الجديد لفريق مصر المقاصة عن حضور المؤتمر الصحفي لتقديمه والشركة الراعية الجديدة للفريق.

وارسل ايهاب جلال اعتذارا الى وليد هويدى مدير الكرة بنادي مصر المقاصة عن عدم الحضور نظرا لانشغاله بمسعكر الفريق استعدادا لمباراة النادى الاهلي فى بداية الدورة الممتاز.

أكد اللواء بكرى سليم عضو مجلس إدارة نادي مصر المقاصة أن المزايدة العلنية لرعاية الفريق الفيومي تقدم إليها ٣ شركات.

تابع : تم فتح المظاريف أمام ممثلى الشركات وقامت لجنة البث برئاسة اللواء أحمد هويدى وحصلت شركة برايفت على رعاية الفريق لمدة ٣ سنوات.

ووجه بكرى سليم الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على موافقته على فيه العقد مع الشركة الراعية القديمة.

بدأت فعاليات المؤتمر الصحفي لنادي مصر المقاصة لتقديم الشركة الراعية الجديدة للفريق والمدير الفني ايهاب جلال.

شهد المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا فى أحد فنادق القاهرة حضور مجلس الادارة وابرزهم اللواء محمد عبدالسلام واللواء بكرى سليم وأحمد هويدى ومحمد عبدالجليل نجم الأهلي والزمالك السابق وسماح عمار.

ويعقد نادي مصر المقاصة حاليا مؤتمرا صحفيا بفندق جراند حياه للاعلان عن الراعي الرسمي الجديد لفريق الكرة في الموسم المقبل.

كما سيجرى الاعلان ايضا عبر المؤتمر الصحفي عن تولي الكابتن إيهاب جلال الإدارة الفنية للفريق الفيومي في الموسم الجديد.

وأعلن نادي مصر المقاصة تعاقده مع إيهاب جلال، المدير الفني السابق للفريق ليكون مدربًا للمقاصة بالموسم الجديد.

وجرى اتفاقا بين مسؤولى نادى مصر المقاصة والراعي الجديد على كافة التفاصيل الخاصة بعقد إيهاب جلال وحل المشكلة المالية التي كانت بينه وبين إدارة النادي.

وسبق أن قاد إيهاب جلال فريق مصر المقاصة في الولاية الأولى خلال الفترة بين 2014 إلى 2017 ونجح في قيادة الفريق لوصافة الدوري وخوض دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه.

وعاد جلال للمقاصة في الموسم الماضي وأنقذه من الهبوط قبل الرحيل بسبب مشاكل مالية وعدم الوفاء بالتزامات الجهاز الفني واللاعبين.

جدير بالذكر أن قرعة مباريات مصر المقاصة فى الدورى الجديد جاءت على النحو التالي:

الاسبوع الأول : الأهلي – مصر المقاصة

الأسبوع الثاني : المقاصة – انبي

الأسبوع الثالث :طلائع الجيش _ مصر

الاسبوع الثالث : طلائع الجيش - المقاصة

الأسبوع الرابع : المقاصة _ المصري

الأسبوع الخامس : الجونة _ المقاصة

الأسبوع السادس : المقاصة _ اسوان

الأسبوع السابع : المقاصة _ الإسماعيلي

الأسبوع الثامن : المحلة _ المقاصة

الأسبوع التاسع : المقاصة – الاتحاد

الأسبوع العاشر : الزمالك _ المقاصة

الأسبوع الحادي عشر : المقاصة _ دجلة

الأسبوع الثاني عشر : سيراميكا _ المقاصة

الأسبوع الثالث عشر : المحلة _ سيراميكا

الأسبوع الرابع عشر : البنك الاهلي _ المقاصة

الأسبوع الخامس عشر : المقاصة _ المقاوةلون

الأسبوع السادس عشر : بيراميدز المقاصة

الأسبوع السابع عشر : المقاصة _ سموحة