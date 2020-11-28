نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ريال مدريد وديبورتيفو ألافيس في الدوري الإسباني والقناة الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد نادي ريال مدريد لمواجهة نظيره ديبورتيفو ألافيس، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

وتقام مباراة ريال مدريد أمام ديبورتيفو ألافيس، على أرضية ملعب ألفريدو دي ستيفانو.

ويحتل ريال مدريد المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد ديبورتيفو ألافيس في المركز الخامس عشر برصيد 10 نقاط.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثانية عشر بتوقيت الإمارات.