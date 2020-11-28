الرياضة

حسام حسن يستعد للأهلي بمعسكر مغلق

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أحمد جودة - القاهرة - إستقر حسام حسن المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإتحاد السكندري على السفر للقاهرة والدخول في معسكر مُغلق وذلك إستعداداً لمباراة الأهلي المقرر لها يوم الثلاثاء القادم لحساب مباريات نصف نهائي كأس مصر.

وإصطحب حسام حسن اربعة وعشرين لاعباً معه في المعسكر وهم:-

عماد السيد و عمرو خليل و صبحى سليمان، محمود شعبان و هشام صلاح و محمود رزق  و مروان النجار و كريم يحيى و صبرى رحيل و عبد السميع سيمو و السيد سالم، خالد الغندور و أحمد نبيل مانجه و أحمد حجى و محمد الصباحى و أحمد راشد و مروان عطيه و رزاق سيسيه و عمار حمدى و خالد قمر و كريم ممدوح و مومن محمد و محمد كامل و محمد بلال .

في الوقت الذي تأكد فيه غياب كلاً من حسام عاشور ومحمود الزنفلي وعمر الميداني عن لقاء الاهلي فيما لم يتحدد حتى الآن مصير هشام محمد حيث إنقطع اللاعب عن التدريبات منذ أربعة أيام تمهيداً لرحيله عن الفريق.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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