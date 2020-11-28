نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة مباراة الهلال والنصر اليوم السبت 13-4-1442 في نهائي كأس الملك لحظة بلحظة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يلتقي الهلال والنصر اليوم السبت على ملعب الملك فهد الدولي لحساب نهائي كأس الملك خادم الحرمين الشريفين في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، وسوف نتابع معكم نتيجة مباراة الهلال والنصر اليوم في نهائي كأس الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين لحظة بلحظة حيث تهتم جميع عشاق كرة القدم السعودية والفريقين بهذه المباراة الكبيرة والهامة، ملخص نتيجة مباراة الهلال والنصر اليوم في نهائي كأس الملك وسط حماس كبير من مشجعي الفريقين والأمل في تحقيق اللقب والفوز بالكأس الغالي.

نتيجة مباراة الهلال والنصر اليوم

يدخل الهلال لقاء النصر اليوم السبت في نهائي كأس الملك بروح معنوية عالية جداً، وذلك نظراً أن الأزرق قد حقق الفوز على النصر في أخر لقاء بينهما لحساب مباريات الدوري السعودي للمحترفين، والتي انتهت بنتيجة هدفين نظيفين للأزرق سجلها اللاعب يافيتيمبي جوميز في الدقيقة 60 من عمر المباراة من خلال ركلة جزاء مستحقة، وجاء الهدف الثاني عن طريق اللاعب صالح خالد الشهري في الوقت الاضافي للمباراة.

نُذكركم محبي وعشاق كرة القدم السعودية أن مباراة الهلال والنصر اليوم السبت في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين ستنطلق في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، فيما تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة.

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نتيجة مباراة الهلال والنصر اليوم

متابعينا الكرام محبي وعشاق كرة القدم السعودية، سنكون متواجدين دوماً لحظة بلحظة وقت انطلاق اللقاء الأكبر والأهم هذا الشهر بالمملكة العربية السعودية، وذلك لرصد ملخص نتيجة مباراة الهلال والنصر اليوم في نهائي كأس الملك، فكونوا معنا ونأمل أن تعودوا لهذه الصفحة وقت انطلاق اللقاء.