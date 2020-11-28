أبو ريدة مهنئا الأهلي بدوري أبطال إفريقيا: مباراة رائعة للفريقين وتحيا مصر

وجه المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم وعضو المجلس الأعلى للفيفا، التهنئة إلى النادي الأهلي، بمناسبة فوزه ببطولة دوري أبطال إفريقيا، للمرة التاسعة في تاريخ نادي القرن الإفريقي.

وغرد أبو ريدة عبر صفحته الرسمي على فيسبوك يقول: "‏مبروك للنادي الأهلي الفوز بدوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه والمرة الـ15 للأندية المصرية، مباراة رائعة للفريقين والفائز الأكبر هي بلدنا الحبيبة مصر .. تحيا مصر".

وكان النادي الأهلي حقق لقب دوري أبطال أفريقيا، على حساب غريمه التقليدي الزمالك، وانتصر عليه بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة إلى ملعب ستاد القاهرة الدولي

وعاندت الجميلة السمراء خزائن بطولات النادي الأهلي طوال الفترة الماضي، حيث وصل الأحمر إلى النهائي مرتين عامي 2017 و2018 وفشل في تحقيق اللقب التاسع. وكان آخر تتويج للنادي الأهلي بالبطولة الأفريقية عام 2013، حيث حقق الفوز على منافسه أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف. وما زالت البطولات أمام النادي الأهلي وموسيماني لتحقيق المزيد خلال الفترة القادمة، حيث يستعد الأحمر لمواجهة الاتحاد السكندري في نصف نهائي بطولة كأس مصر يوم الثلاثاء الموافق 1-12، بينما يلعب الزمالك أمام طلائع الجيش ضمن منافسات نفس الدور بالبطولة. وبعدها يشارك النادي الأهلي في بطولة السوبر الأفريقي باعتباره سيد القارة السمراء أمام بطل الكونفيدرالية الأفريقية نهضة بركان المغربي يوم 19 ديسمبر القادم. ومع تحقيق بطولة دورى الأبطال سيمثل النادي الأهلي القارة السمراء في بطولة كأس العالم للأندية بقطر خلال الفترة من 1 وحتى 11 فبراير، بينما يمثل قارة أوروبا فريق بايرن ميونخ وأوكلاند سيتي، ممثل قارة أوقيانوسيا، والدحيل ممثل قطر الدولة المضيفة. وسيبدأ النادي الأهلي مشواره في بطولة كأس العالم من دور ربع النهائي، حيث يواجه الفائز من الدحيل أو أوكلاند سيتي، أو بطل آسيا أو بطل أمريكا الشمالية، حسب القُرعة، وحال فوزه سيواجه بايرن ميونيخ أو بطل أمريكا الجنوبية في نصف نهائي البطولة العالمية. ومع تحقيق بطولة الدورى المحلي وبطولة دورى أبطال أفريقيا واقترابه من تحقيق لقب كأس مصر، فإن ثلاثية تاريخيه تنتظر المارد الأحمر وجماهيره لتعويض السنين العجاف الماضية. وضمن النادي الأهلي التواجد في بطولة السوبر المصري بجانب السوبر الأفريقي وهو المنافس الأقوى في كل البطولات المحلية أو القارية، ويطمع الجماهير في تحقيق إنجاز تاريخي بتحقيق ميدالية في بطولة كأس العالم للأندية.

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