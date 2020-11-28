تعرف على موعد قمة الهلال والنصر في نهائي الكأس والقنوات الناقلة

تتجه أنظار عشاق الكرة السعودية، مساء اليوم السبت، نحو ستاد الملك فهد الدولي، لمشاهدة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي سيجمع بين الهلال والنصر.

موعد قمة الهلال والنصر في نهائي الكأس والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين في تمام السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، وتُنقل عبر قنوات "أون تايم سبورتس بتعليق بلال علام، ودبي سبورتس 1 بتعليق عبد الله السعدي، وأبوظبي الرياضية 1 بتعليق فارس عوض، وأبو ظبي الرياضية 2 بتعليق عصام عبده، والسعودية الرياضية 1 بتعليق فهد العتيبي، والسعودية الرياضية 4 بتعليق عبد الله الحربي.

وتأتي مقابلة الفريقين بعد أقل من أسبوع على مبارتهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري المحترفين السعودي، والتي انتهت بفوز الهلال بهدفين دون مقابل.

ويدخل الهلال المباراة، وعينه على تحقيق لقبه الثالث، بعد أن ظفر ببطولة دوري أبطال آسيا، ودوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. في المقابل يسعى النصر للثأر من غريمه التقليدي عقب فقدانه بطولة الدوري الماضي أمامه، إضافة إلى خسارة المواجهة التي جمعتهما قبل أيام ببطولة الدوري.

وركز الروماني رازفان لوشيسكو، مدرب فريق الهلال، على النواحي الفنية في التدريب الختامي، الذي شارك فيه عبد الله المعيوف، الحارس، بعد إنهائه البرنامج التأهيلي عقب الإصابة التي لحقت به في الأسابيع الماضية، حيث منحه الجهاز الطبي الضوء الأخضر للمشاركة أساسيًّا، تاركًا القرار النهائي للمدرب.

واشتمل المران على تدريبات لياقية، وأخرى تكتيكية، كما شرح المدرب بعض الجمل الفنية التي يرغب في انتهاجها في اللقاء.