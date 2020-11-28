رد فعل عائلة مرتضى منصور بعد خسارة الزمالك أمام الأهلي في نهائي إفريقيا

حرص أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، علي نشر تغريده عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تعليقا علي خسارة الزمالك لقب دوري أبطال إفريقيا، عقب الهزيمة بهدفين مقابل هدف أمام الأهلى فى نهائى دوري أبطال أفريقيا.

وكتب أحمد مرتضي منصور: "الحمد لله.. كل الظروف كانت ضد الزمالك ومبروك للأهلي".

وحصل النادي الأهلي على 2.5 مليون دولار قيمة مكافأة التتويج بلقب دوري أبطال أفريقيا بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائي البطولة الذي أقيم على استاد القاهرة.

من جانبه التزم أمير مرتضي منصور المشرف العام على فريق الكرة الصمت ، عقب انتهاء المباراه وتوجه مباشرة الي منزله عقب الخروج من استاد القاهرة الدولي ، وحرص علي متابعة التونسي حمزة المثلوثي، لاعب الزمالك المنضم حديثًا لصفوف الفريق هاتفيا للاطمئنان عليه عقب تواجد اللاعب بمقصورة الاستاد لمساندة فريقه الجديد.

وأكد اللاعب التونسي حمزه المثلوثي أنه سوف ينتظم في التدريبات بداية من المران المقبل مع الزمالك.

وتأهل الزمالك إلى نهائى دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الرجاء المغربى، بنتيجة 3 / 1، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على استاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بجانب الأهلى فى النهائى الإفريقى.

وتأهل الأهلى إلى المباراة النهائية من بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد فوزه على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر الدور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين