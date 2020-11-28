إبراهيم حسن: مبروك لـ الأهلي وهارد لك للزمالك وسعيد بهدف شيكابالا

وجه إبراهيم حسن مدير الكرة لفريق الاتحاد السكندرى التهنئة إلى النادي الأهلي على تتويجه بلقب دوري أبطال افريقيا للمرة التاسعة.

وقال إبراهيم حسن على هامش تواجده فى اجتماع رئيس لجنة المسابقات ومديري الكرة والإداريين بأندية الدوري فى الحيلاية: مبروك للأهلي بطولة مهمة جدا وصعبة وهارد لك لنادي الزمالك"، مضيفا: الفريقين أدوا اللي عليهم والمنظر العام كان هايل والمستوى الفني والأخلاقي خرج بصورة جيدة.

وتابع : نهائى دورى ابطال افريقيا رسالة للعالم كله أن لدينا كرة محترمة ولاعيبن بإمكانيات عالية والاهلي كسب اكثر من بطولة امس.

وأضاف: "لدينا طموح في مباراة الاهلي في كاس مصر وندعم الفريق بصفقات من أجل الظهور بشكل جيد يليق باسم زعيم الثغر".

استطرد : "ضغط المباريات علي الجميع و الأهلي لو خسران أفريقيا هيبقى شرس ولو كسبان نفس الموضوع فهو نادي كبير في الحالتين".

وقال ايضا : نحن نقدر الأهلي وعارفين قيمته ونحاول إننا نشتغل على الطموح لدينا وحسام حسن بيجهز الشكل المناسب اللي يظهر بيه الاتحاد السكندرى و هدفنا الفوز بكأس مصر.

ولفت إلى أن سيد البلد سوف يواجه الأهلي بطل افريقيا ونادي الاتحاد يسعى ويجتهد من أجل الوصول للهدف المنشود.

وأشار إلى أن نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحي لم يطلب حكام أجانب لإدارة لقاء الأهلي فى كأس مصر.

وأوضح أن موسيماني وباتشيكو كلاهما اجتهد خلال لقائي النهائي الافريقي امس وكان هناك ضغط عصبي كبير على الفريقين، لافتا إلى أن الأمر كان صعبا جدا لأنه يترتب عليها حاجات كتير.

وأعرب إبراهيم حسن عن سعادته بتألق شيكابالا في مباراة أمس وارتفاع مستواه واحرزه هدفا عالميا، متمنياه أن يستمر لأطول فترة بالملاعب لأنه مكسب كبير وموهبة.

وعقد الاتحاد المصري لكرة القدم ظهر اليوم السبت اجتماعا بحضور رئيس لجنة المسابقات مع مديري وإداريي الفرق ال18 المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

ياتي اجتماع رئيس لجنة المسابقات بمديرى الكرة والإداريين لإعلان الخطوط العريضة التي سوف تسير عليها المسابقة الموسم الحالي 2020-2021.

ويعقب انتهاء الاجتماع انعقاد مؤتمر صحفي للكشف من جانب رئيس لجنة المسابقات على خارطة الطريق للدورى الممتاز.

وأسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز 2020-2021 عن مواجهة الأهلي حامل اللقب مع فريق مصر المقاصة في الجولة الأولى بينما يلعب المقاولون العرب ضد الزمالك.

ويلتقي القطبان، الأهلي والزمالك، في الجولتين الرابعة و21.

ويدافع الأهلي عن لقبه بينما يشارك ناديا سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي لأول مرة في البطولة.

جدول مباريات الأهلي بـ الترتيب:

المقاصة - المحلة - الاتحاد - الزمالك - دجلة - سيراميكا كليوباترا - الإنتاج - البنك الأهلي - المقاولون - بيراميدز - سموحة - الإسماعيلي - إنبي - الجيش - المصري - الجونة - أسوان.

جدول مباريات الزمالك بـ الترتيب:

المقاولون - بيراميدز - سموحة - الأهلي - إنبي - الجيش - المصري - الجونة - أسوان - المقاصة - المحلة - الاتحاد - الإسماعيلي - دجلة - سيراميكا كليوباترا - الإنتاج - البنك الأهلي.

كان الاتحاد المصرى لكرة القدم قد قرر تعيين مازن مرزوق رئيسا للجنة المسابقات في الموسم الجديد من الدوري الممتاز، خلفا لحسام الزناتي الذي تقدم باستقالته بعد نهاية موسم 2019-2020.

وأكد مرزوق أن الدوري سينطلق يوم 11 ديسمبر 2020 وجدول الموسم الجديد مضغوط للغاية بسبب الظروف التي شهدها العالم كله من انتشار فيروس كورونا بجانب التوقف المتكرر بسبب المنتخبات ويجب على الأندية معرفة ذلك جيدا.

وأوضح رئيس لجنة المسابقات أن "الأندية أصرت على لعب الدوري بشكله الطبيعي رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، واللجنة الخماسية أكدت استمرار الدوري رغم خروج لاعبي المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو".

وتابع: "النهائي الإفريقي اللي هيكسب فيه هيلعب كاس العالم للأندية ولذلك الفريق الفائز هيبقي مضغوط ولا يوجد نية لتأجيل مباريات في الدوري إلا في الظروف القهرية مثل الأمطار والسيول والظروف الأمنية".

وأقيمت القرعة وسط حضور مندوبي الأندية المشاركة فى المسابقة، بواقع مندوب عن كل نادٍ يحدد الملعبين الأساسي والاحتياطي لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته، مستوفيًا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية.

وقدم القرعة أحمد حسام ميدو، في حضور حازم إمام وعماد متعب، بالإضافة إلى مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات، بعدما شهدت الأيام الماضة اتصالات بين اللجنة المؤقتة ومازن مرزوق، بعد أن قدم حسام الزناتي، رئيس لجنة المسابقات السابق، استقالته عقب نهاية الموسم المنقضي 2019-2020.