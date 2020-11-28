بعد تتويج الأهلي بدوري الأبطال.. على معلول: كنا على قدر ثقة الجماهير

هنأ على معلول لاعب النادى الأهلى زملائه اللاعبين والجهاز الفنى والادارى والجماهير بتتويج الفريق ببطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ النادي.

وشارك على معلول متابعية بعدة صور له من احتفالات الفريق وذلك من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام ".

وعلق معلول على الصور قائلا " مبروك للنادي الاهلي الكاس الافريقية التاسعة مبروك للجهاز الاداري و الفني و كل اللاعيبة الرجالة !! الحمدلله كنا قد ثقة الجماهير العريقة الي دائما واقفين ورانا و كنا عند الوعد " .

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وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، ليحقق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، ويصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في الفترة من 1 وحتى 11 فبراير من العام القادم.

وتوج الأهلي بلقبه التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اثر فوزه الثمين 2 / 1 على منافسه التقليدي العنيد الزمالك اليوم الجمعة على استاد "القاهرة الدولي" في أول نهائي مصر للبطولة.

وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002