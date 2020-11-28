بعد التتويج الإفريقي.. عضو مجلس الأهلي يوجه رسالة نارية لمن تخلوا عن النادي

وجه مهند مجدي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رسالة نارية إلى اللاعبين الذين تخلوا عن الأهلي خلال الفترة الماضية، من أجل مصلحتهم.

وكتب مهند مجدي ، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر:" و يمكن ربنا قدر أن الفوز يتأخر ٧ سنين عشان الأهلي ياخد البطولة بعد ما آخر واحد من اللي الشك دخل قلبهم تجاه الأهلي طلع بره النادي، وبعد ما كل واحد حط النادي الأهلي في كفة و مصلحته الشخصية في كفة واختار مصلحته، وبعد ما كل واحد افتكر إن النادي هيقف عليه وإن هو النجم وتخلى عن النادي.

وتوج الأهلي بلقب دوري أبطال أفريقيا، بعد الفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف، أمس الجمعة، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين، على ستاد القاهرة الدولي، حيث سجل عمرو السولية ومحمد مجدي قفشة هدفي الأهلي، بينما سجل محمود عبد الرازق شيكابالا هدف الزمالك الوحيد.

وتعد مباراة الأمس، هي الأولى في التاريخ بين الأهلي الزمالك في نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا. وأدار مباراة الأمس بين الأهلي والزمالك الحكم الجزائري مصطفى غربال، وعاونه الزامبي سيكازوي حكمًا لتقنية الـ‏VAR‏، وحكمًا رابعًا إبراهيم نور الدين.‏ وعزز فريق الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز بلقب دوري أبطال أفريقيا رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002. وظهر مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، في مراسم تتويج الفريق بدوري أبطال أفريقيا، بعد فوز الأهلي على الزمالك بنهائي البطولة بنتيجة هدفين لهدف، في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة على ملعب القاهرة. واصطحب الحارس محمد الشناوي، زميله في الأهلي مؤمن زكريا ليتواجد أمام منصة التتويج حيث حمل كأس البطولة وسط باقي اللاعبين، في لفتة رائعة من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الذي قدم له دعوة لحضور النهائي. وبتلك النتيجة، تأهل الأهلي لكأس العالم للأندية بعد غياب استمر لسنوات، كما سيخوض مواجهة كأس السوبر الإفريقي يوم 10 ديسمبر المقبل أمام نهضة بركان المغربي الذي حقق لقب الكونفدرالية. ومن المقرر أن يغيب حسين الشحات عن الأهلي أمام نهضة بركان المغربي، في مباراة السوبر الأفريقي، بسبب حصوله على بطاقة حمراء، عقب انتهاء مباراة الأمس. ولم يظهر الشحات بمستواه المعتاد خلال مباراة الأمس، حيث أهدر هدفين محققين خلال المباراة.

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