المقاصة يكشف عن مدة التعاقد مع إيهاب جلال

كشف وليد هويدي، عضو وجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، عن مدة عقد ايهاب جلال، المدير الفني للفريق، وذلك لمدة موسم.
وأكد "هويدي" أنه سيكون هناك مجموعة لاعبين جدد سيتم التعاقد معهم خلال الفترة المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق الفيومي.
وقال عضو مجلس إدارة نادي المقاصة، انه تم تشكيل نادي المقاصة عام 1998 بناءا علي طلب نجله الاصغر وليد هويدي مدير الكرة بالنادي وتدرج من الدرجات الرابعة والثالثة والثانية ثم الدوري الممتاز.
وأعلن مجلس إدارة نادي مصر للمقاصة، أن شركة برايڤيت سبورت حصلت على حقوق راعية الفريق لمدة خمس سنوات بداية من الموسم الجديد.
و أكد اللواء محمد عبدالسلام أن مجلس إدارة نادي مصر المقاصة اختار الراعي الجديد للنادى وفقا لمزايدة رسمية ، وتم الاتفاقات معه بما يضمن توفير كل سبل الدعم المالي للفريق وللنادي ، فيخطوة طيبة لتوفير الاستقرار المالي للنادي ولفريق الكرة لعودة النجاحات والإنجازات.
ومن جهته أكد اللواء بكرى سليم المدير التنفيذي لنادي مصر المقاصة أن الاتفاق مع الراعي الجديد تم وفقا للإجراءات القانونية التي حددتها وزارة الشباب والرياضة بعد إقامة مزايدة بنظام الأظرف المغلقة، مشيرا إلى أن التعاقد مع الراعي الجديد في بداية الموسم سيوفر الاستقرار المالي للنادي ويعود به من جديد لتحقيق النجاحات المعهودة.
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