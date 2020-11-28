منتصف أغسطس نهاية المسابقة.. مازن مرزوق يكشف خارطة الطريق للدورى الممتاز.. صور

كشف مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة عن خارطة الطريق بالدورى الممتاز.

وقال مازن مرزوق عبر المؤتمر الصحفي المنعقد حاليا فى مقر الجبلاية بالجزيرة: قمت بطرح جدولين للدوري أحدهما فى حالة فوز الأهلي لدورى أبطال إفريقيا والثاني إذا كسب الزمالك.

أضاف: سوف نرسل إلى الأمن جدول الدوري الذى سيبدأ 11 ديسمبر، لافتا إلى أن الدوري الجديد مضغوط لكن ليس بالصورة التى كان عليها بعد عودة فيروس كورونا، مشيرا إلى أن كل الفرق لن تخوض مباراة كل 3 أيام.

تابع: الأهلي سيكون عنده ضغط مباريات لأنه سيخوض السوبر الإفريقي أمام فريق نهضة بركان المغربي وكأس العالم للأندية.

شدد على أن الجميع يرغب فى إنهاء الدوري الممتاز في منتصف أغسطس القادم.

ولفت إلى أن الفرق التى تخوض مباريات أفريقيا وبطولة عربية سوف تشارك فى المباريات قبلها بـ3 أيام ومباراة بعدها بـ3 أيام إذا كانت المباريات في مصر، مشيرا إلى أنه فى حال خوض المباراة خارج مصر سيكون هناك 4 أيام في وبعد اللقاء، لكن لو خارج أرضه سنترك له 4 أيام قبل و4 ايام بعد اللقاء.

وأشار إلى أن انتظام الدوري أهم من أي ملف ولن يتم تأجيل أى مباراة لأحد والنظام واحد مع كل الأندية، مشددا على أنه فى حالة وصول فريق لنصف نهائي أو نهائي بطولة سوف يتم ترك من 5 أيام لـ 6 أيام قبل وبعد المباراة من أجل مباراتي الذهاب والعودة.

وعقد الاتحاد المصري لكرة القدم ظهر اليوم السبت اجتماعا بحضور رئيس لجنة المسابقات مع مديري وإداريي الفرق الـ18 المشاركة في مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم.

يأتي اجتماع رئيس لجنة المسابقات بمديرى الكرة والإداريين لإعلان الخطوط العريضة التي سوف تسير عليها المسابقة الموسم الحالي 2020-2021.

ويعقب انتهاء الاجتماع انعقاد مؤتمر صحفي للكشف من جانب رئيس لجنة المسابقات على خارطة الطريق للدورى الممتاز.

وأسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز 2020-2021 عن مواجهة الأهلي حامل اللقب مع فريق مصر المقاصة في الجولة الأولى بينما يلعب المقاولون العرب ضد الزمالك.

ويلتقي القطبان، الأهلي والزمالك، في الجولتين الرابعة و21.

ويدافع الأهلي عن لقبه بينما يشارك ناديا سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي لأول مرة في البطولة.

جدول مباريات الأهلي بالترتيب:

المقاصة - المحلة - الاتحاد - الزمالك - دجلة - سيراميكا كليوباترا - الإنتاج - البنك الأهلي - المقاولون - بيراميدز - سموحة - الإسماعيلي - إنبي - الجيش - المصري - الجونة - وأسوان.

جدول مباريات الزمالك بالترتيب:

المقاولون - بيراميدز - سموحة - الأهلي - إنبي - الجيش - المصري - الجونة - أسوان - المقاصة - المحلة - الاتحاد - الإسماعيلي - دجلة - سيراميكا كليوباترا - الإنتاج - والبنك الأهلي.

كان الاتحاد المصرى لكرة القدم قد قرر تعيين مازن مرزوق رئيسا للجنة المسابقات في الموسم الجديد من الدوري الممتاز، خلفا لحسام الزناتي الذي تقدم باستقالته بعد نهاية موسم 2019-2020.

وأكد مرزوق أن الدوري سينطلق يوم 11 ديسمبر 2020 وجدول الموسم الجديد مضغوط للغاية بسبب الظروف التي شهدها العالم كله من انتشار فيروس كورونا بجانب التوقف المتكرر بسبب المنتخبات ويجب على الأندية معرفة ذلك جيدا.

وأوضح رئيس لجنة المسابقات أن "الأندية أصرت على لعب الدوري بشكله الطبيعي رغم الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، واللجنة الخماسية أكدت استمرار الدوري رغم خروج لاعبي المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو".

وتابع: "النهائي الإفريقي اللي هيكسب فيه هيلعب كاس العالم للأندية ولذلك الفريق الفائز هيبقي مضغوط ولا يوجد نية لتأجيل مباريات في الدوري إلا في الظروف القهرية مثل الأمطار والسيول والظروف الأمنية".

وأقيمت القرعة وسط حضور مندوبي الأندية المشاركة فى المسابقة، بواقع مندوب عن كل نادٍ يحدد الملعبين الأساسي والاحتياطي لفريقه اللذين سيخوض عليهما مبارياته، مستوفيًا موافقة الجهة المالكة للملعب والجهات الأمنية.

وقدم القرعة أحمد حسام ميدو، في حضور حازم إمام وعماد متعب، بالإضافة إلى مازن مرزوق، رئيس لجنة المسابقات، بعدما شهدت الأيام الماضية اتصالات بين اللجنة المؤقتة ومازن مرزوق، بعد أن قدم حسام الزناتي، رئيس لجنة المسابقات السابق، استقالته عقب نهاية الموسم المنقضي 2019-2020.