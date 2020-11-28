ظلم تحكيمي.. خالد الغندور يثير الجدل بسبب هزيمة الزمالك من الأهلي في دوري الأبطال

أثار خالد الغندور لاعب نادى الزمالك سابقا ؛ الجدل عبر السوشيال ميديا حول اسباب هزيمة نادى الزمالك امس امام

ونشر تدوينة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى " فيسبوك ".

وكتب خالد الغندور: "الكرة مكسب وخسارة وإحنا لعبنا مباراة كبيرة رغم النقص وعدم وجود دكة قوية و غيابات بالجملة وظلم تحكيمي".

وأضاف الغندور: "لسه عندنا بطولات ونمتلك فريق محترم وإضافات قوية منتظرة كلنا في ظهر الزمالك".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعية وجاءت التعليقات كالاتى:

- مفيش ولا واحد قال ظلم تحكيمي وانت بتخترع اى حاجة .

- أنا اهلاوي وبصراحه الزمالك فريق قوي ويستحق اللقب الإفريقي وبازن الله القادم افضل لاعبين الزمالك رجاله بجد .

- احنا كنا احسن ، بلاش حكايه الظلم التحكيم، زمالكوي و افتخر .

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وحرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي على ‏تهنئة أعضاء وجماهير ناديه عقب تتويج الفريق الأول لكرة القدم ببطولة رابطة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخ الأهلي، والفوز على الزمالك بهدفين لهدف، في ‏المباراة النهائية التي أقيمت مساء أمس على استاد القاهرة.

وقال الخطيب إن التتويج بالنجمة التاسعة جاء نتيجة ثمار جهد كبير وتخطيط مستمر لبناء فريق للكرة يليق بالأهلي، ويلبي طموحات الجميع، مشيدًا بالإنجاز الكبير لجميع أعضاء المنظومة على مدار مشوار البطولة الصعب والشاق، الذي تُوج في المباراة النهائية بتحقيق اللقب الغالي.

وحقق الأهلي الفوز على الزمالك بنتيجة 2-1، ليحقق لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، ويصعد إلى بطولة كأس العالم للأندية، التي تقام في الفترة من 1 وحتى 11 فبراير من العام القادم.

وتوج الأهلي بلقبه التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم اثر فوزه الثمين 2 / 1 على منافسه التقليدي العنيد الزمالك اليوم الجمعة على استاد "القاهرة الدولي" في أول نهائي مصر للبطولة.

وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب رافعا رصيده إلى تسعة ألقاب فيما تجمد رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب حيث استعصى عليه اللقب مجددا علما بأنه أحرز أحدث ألقابه الخمسة في البطولة عام 2002.