لا تهاون .. مازن مرزوق: عقوبات صارمة على جميع المخالفين فى لائحة الدوري الجديد

كشف مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة نظام العقوبات المالية والغرامات على الأندية فى الدورى الجديد.

وقال مازن مرزوق عبر المؤتمر الصحفي فى مقر الجبلاية بالجزيرة: قمت بتعديل بعض العقوبات المالية والغرامات فى لائحة لجنة المسابقات.

وتابع : لو أحد اللاعبين تم تطبيق الغرامة المالية عليه. سوف يسمح له بأسبوعين من وقت اعلان العقوبة من أجل السداد وإذا لم يسدد في الموعد المحدد الغرامة سوف يتم مضاعفة الغرامة واللاعب يعتبر موقوف لحين السداد.

وأوضح أنه إذا كان اللاعب اصلا موقوف مع الغرامة سيكون مسموحا له بدفع الغرامة خلال فترة الإيقاف وحال عدم السداد سيظل اللاعب موقوفا.

وأشار إلى أن لائحة العقوبات بالنسبة للمدربين سيتم منحهم أسبوعين حال عدم السداد وتضاعف الغرامة المالية لافتا إلى أنه يتم منحهم أسبوعين اخرين للسداد مشيرا إلى أن نفس البند سيتم تطبيقه على النادي على أن يتم خصم نقطة من النادي حال عدم السداد فى كل مباراة يشارك بها وفى حال امتناعه حتى آخر الموسم عن السداد سيتم منعه من القيد.

وأكد مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم أن الاعتراض على التحكيم فى الموسم الجديد سوف يواجه بحزم وصرامة.

وقال مازن مرزوق عبر المؤتمر الصحفى : لا أوافق على فكرة الاعتراض الجماعي من قبل الجهاز الفني للأندية على حكام المباريات، ولو حصلت في الموسم المقبل هيكون فيه عقوبات شديدة وسوف يتم الإعلان عن لائحة العقوبات على الموقع الرسمي للاتحاد .

وتابع: أما داخل الملعب فإذا كان هناك اعتراضات خارجة عن النص من اللاعبين سوف يتم تطبيبق عقوبة على الفريق أسمها "عدم السيطرة على الفريق" وهذه موجودة في كل العالم والعقوبات ستكون مالية

واضاف :أي عنصر من عناصر المنظومة الرياضية يتسبب في تأخير إنطلاق المباراة حتى لو 15 ثانية سيكون هناك عقوبة، سواء سبب التأخير كان أحد الفرق أو الحكام مشيرا إلى ان الفريقان قبل المباراة لابد من الوصول الى الملعب قبل إنطلاق اللقاء بـ90 دقيقة ..

وتابع : الظروف القهرية لها تقدير، وهناك تقارير أكيد سنتسلمها ولو هناك أي مشكلة تحدث فيها الظروف القهرية ..

وعن عقوبة الزمالك فى واقعة الاتوبيس قال : اللجنة التى سبقتني عاقبت الزمالك بعد ما الاتوبيس تعذر وصوله للملعب في مباراة القمة بناء على تقارير منطقية ..

وأضاف : التغييرات الخمسة سوف تظل موجودة في الموسم الجديدة، وفترة التوقف من أجل شُرب المياه، في يد الحكم يحددها مع اللاعبين والأجهزة الفنية لافتا إلى أن تقنية الفيديو لو توقف أثناء المباراة سوف يتم اخطار الفريقين ويتم استكمال المباراة بشكل طبيعي ..

وقال مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم أن الدوري الممتاز سيستمر بدون لاعبي المنتخب الأولمبي ولن يتم تأجيله.

ولفت إلى أنه يعلم أن نادي انبي اعترض على استمرار الدورى بدون تواجد لاعبي المنتخب الاوليمبي لكن حسم الأمر ولا مجال للتراجع عنه.

ونوه مازن مرزوق إلى أن دور ال32 بكأس مصر سوف تلعب مبارياته بدون اللاعبين الدوليين وتم الاتفاق عليه مع الأندية مشيرا الى ان باقي الأدوار سوف يشارك فيها الدوليون بصورة طبيعية.

وكشف مازن مرزوق رئيس لجنة المسابقات فى اتحاد الكرة عن خارطة الطريق بالدورى الممتاز، وتابع : قمت بطرح جدولين للدوري احدهما فى حالة فوز الأهلي لدورى ابطال افريقيا والثاني لو الزمالك كسب ..

وأضاف : سنرسل الى الأمن جدول الدوري الذى سيبدأ 11 ديسمبر .لافتا إلى أن الدوري الجديد مضغوط لكن مش بالصورة التى كان عليها بعد عودة فيروس كورونا مشيرا إلى أن كل الفرق لن تخوض مباراة كل 3 أيام ..

وقال: الأهلي سيكون عنده ضغط مباريات لأنه سيخوض السوبر الافريقي أمام فريق نهضة بركان المغربي وكأس العالم للأندية، مشددا على أن هناك نقطة أن الجميع يرغب فى إنهاء الدوري الممتاز في منتصف أغسطس القادم..



وأكد مرزوق أن الدوري سينطلق يوم 11 ديسمبر 2020 وجدول الموسم الجديد مضغوط للغاية بسبب الظروف التي شهدها العالم كله من انتشار فيروس كورونا بجانب التوقف المتكرر بسبب المنتخبات ويجب على الأندية معرفة ذلك جيدا.