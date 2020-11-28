يرغب في البقاء.. تحول مفاجئ بشأن مستقبل ميسي مع برشلونة

أكدت الصحفية الأرجنتينية فيرونيكا بروناتي، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يرغب في البقاء مع برشلونة الإسباني، خلال الفترة المقبلة.

وقال فيرونيكا بروناتي في تصريحات أبرزتها صحيفة " أس" الإسبانية، أن ليونيل ميسي أخبر خوان لابورتا المرشح لتولي رئاسة برشلونة، برغبته في البقاء في النادي خلال الفترة المقبل".

وأضافت بروناتي، أن كل شئ قد يتغير خلال أسبوع بشأن مستقبل البرغوث الأرجنتيني.

كان ميسي قرر الرحيل عن برشلونة خلال الصيف الماضي، إلا أن جوسيب ماريا بارتوميو أبلغ اللاعب الأرجنتيني بدفع 650 مليون يورو " قيمة الشرط الجزائي الموقع في عقده" من أجل الموافقة على رحيله.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة، في شهر يونيو المقبل، وبالتالي يحق له التوقيع لأي نادٍ، خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة، دون الرجوع لإدارة ناديه.

ويعد مانشستر سيتي الأقرب للتعاقد مع ليونيل ميسي حال قرر الرحيل عن برشلونة، وفقا لتقارير صحفية إسبانية.

وتبلغ القيمة التسويقية لـ ميسي 100 مليون يوور، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

وشارك ميسي مع برشلونة في 8 مباريات في الدوري الإسباني هذا الموسم، سجل خلالهما 3 أهداف وصنع هدفين.

ويستعد فريق برشلونة لمواجهة أوساسونا غدا، الأحد، في تمام الثالثة عصراـ،على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة الـ 11، من مسابقة الدوري الإسباني.

كان فريق برشلونة سقط أمام أتلتيكو مدريد، السبت الماضي بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة العاشرة، من مسابقة الدوري الإسباني. ويعد فوز أتلتيكو مدريد على برشلونة، هو الأول لدييجو سيميوني مع الروخي بلانكوس أمام البلوجرانا في الليجا، منذ توليه قيادة الفريق في ٢٠١١.

ووصل "ليو" لمباراته الـ800 مع برشلونة، بعد مشاركته أمام أتلتيكو مدريد، حيث يمتلك سجل تهديفي أسطوري والذي بلغ 677 هدفا، بمعدل 0.85 هدف للمباراة، و640 خلال 742 مباراة رسمية، ليتقرب أكثر من رقم أسطورة النادي تشافي هرنانديز، أكثر من ارتدى القميص الكتالوني برصيد 767 مباراة.

ويحتل برشلونة المركز الـ 13 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة، بفارق الأهداف عن أوساسونا صاحب الرابع.

يذكر أن مباريات الدوري الإسباني تقام بدون حضور الجماهير، خوفا، من تفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19" في المدرجات.