ديربى سعودى.. حسام البدري: الهلال الأقرب لاقتناص كأس خادم الحرمين من النصر

رشح حسام البدري، المدير الفني لمنتخب مصر، فريق الهلال للفوز على النصر، غريمه التقليدي اليوم، السبت، في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وقال البدري، في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "ترشيح الهلال يأتي نظرًا لتمتُّعه باستقرار فني، وامتلاكه مجموعة من المحترفين الأجانب، أمثال الفرنسي جوميز، والبيروفي كاريلو، والإيطالي جيوفينكو، علاوة على عناصر محلية دولية، كالفرج والشهراني والدوسري".

وأضاف: "تواجد الهلال على قمة الدوري السعودي، والتراجع الغريب للنصر إلى المركز قبل الأخير في جدول الترتيب، لا يعني أبدًا حسم الأول مباراة اليوم، فهذه المواجهات لا يمكن التنبؤ مسبقًا بنتيجتها على الإطلاق".

وتابع: "النصر ليس فريقًا ضعيفًا، بل من أفضل الفرق التي تجيد تطبيق التوازن بين الشقين الدفاعي والهجومي، وينتهج أسلوب الكرة الشاملة، ولديه اثنان من أفضل لاعبي الدوري السعودي، هما المغربيان عبد الرزاق حمد الله، ونور الدين أمرابط".

وتتجه أنظار عشاق الكرة السعودية، مساء اليوم، السبت، نحو ستاد الملك فهد الدولي، لمشاهدة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، الذي سيجمع بين الهلال والنصر، بعد أقل من أسبوع على مباراتهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة بدوري المحترفين السعودي، والتي انتهت بفوز الهلال بهدفين دون مقابل.